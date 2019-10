SANKO Sanat Galerisi’nde sergi “Düşlemelekler” temalı kişisel sergisini açan kalyoncu: “Eserlerimdeki masalsı etkiyi tuvallerime yansıtıyorum”

Trabzonlu ressam Yasemin Kalyoncu, Sanko Sanat Galerisi’nde “Düşlemelekler” temalı 9’uncu kişisel resim sergini açtı.

Çalışmalarında lekesel etkiyle birlikte daha çok deseni ön plana çıkardığını belirten Kalyoncu, eserlerinde sergilediği masalsı etkiyi tuvallerine yansıttığını söyledi.

Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi’nde resim öğretmeni olarak görev yaptığını ifade eden Kalyoncu, “Çalışmalarımı kadınının hayal dünyasının tablolara yansıması olarak görüyorum. Tuvalimde kadının düşlerini, özgürlüğünü, gücünü, yaşanmışlıklarını, yaşanmamışlıklarını anlatmaya çalışıyorum” dedi.

Çocuklar anne babaların davranışlarından etkilenir

Resim sanatına yönelmesinde küçükken annesinin çizim yaparak anlattığı masalların büyük katkısı olduğunu anımsatan Kalyoncu, “Küçükken annem çizim yaparak masal anlatırdı. Annemin anlattığı masalları hayal ederek resim yapmaya başladım” şeklinde konuştu.

İlk dönemlerde kendisinden başka herkesin resim yapabileceğini düşündüğünü fakat kendi yeteneğinin farkına vardıktan sonra resim öğretmeni olmaya karar verdiğini anlatan Kalyoncu, “Şu an hem öğretmenlik yapıyorum hem de resim sanatını sürdürüyorum. Resim, benim için bir yaşam biçimi ve tutkudur. Çocuklar anne babaların davranışlarını örnek alır, bana da annem ve ailem yol gösterici oldu. Elde ettiğim başarıda annemin ve eşimin büyük katkıları var” ifadelerini kullandı.

Sanatın olduğu yerde asla kötülük olmaz

Kadının tüm düşüncelerini, kendi hayal dünyasında tuvale aktardığına vurgu yapan Kalyoncu, “Resimlerimi sessiz şiirler olarak görüyorum. Resim yapmak şiir okumakla eşdeğer. Her dizesinden cümlesine kadar farklı dünyalar. Şiir yazmak da resim yapmak gibidir” değerlendirmesini yaptı.

Gençlere ve ailelere de sanatla ilgili önerilerde bulunan, “Ruhumuzu beslemeliyiz. Sanatın olduğu yerde asla kötülük olmaz. Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceklerine daha sağlıklı yön verebilmeleri adına en az bir sanat dalıyla ilgilenip, sanatla bağlarını güçlü tutmalılar. Doğayı ve doğadaki canlıları sevsinler, sevginin gücüne inansınlar. Başarının yolu iyi insan olmaktan ve çok çalışmaktan geçiyor” sözcüklerini kullandı.

Sanat çalışmalarını Trabzon’da kendi atölyesinde sürdüğünü anımsatan Kalyoncu, “Akrilik boya tekniğiyle resim yapıyorum. Sergimde 24 adet değişik boyutlarda yağlı boya tekniğinden oluşan eserlerim yer alıyor. 20092019 yılları arasında Ankara, İstanbul ve Trabzon’da kişisel sergiler açtım. Çok sayıda da karma sergi ve uluslararası olmak üzere birçok çalıştaya katıldım” şeklinde konuştu.

SANKO sanatın elçisi sanatçının destekçisidir

Yasemin Kalyoncu’nun eşi Ressam Raif Kalyoncu ise, SANKO Holding’in sanata ve sanatçıya verdiği desteğin önemine değinerek, “SANKO Holding, ekonomiye ve istihdama sağladığı katkının yanı sıra, sanata ve sanatçıya da büyük değer vermektedir. Holdingin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Sanko Sanat Galerisi, sanat adına önemli bir görev üstlenmiştir. Sanata verdiği desteğin eşine az rastlanmaktadır. Sanatın elçisi ve sanatçının destekçisi olan SANKO Holding’e katkılarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Galerinin 15 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 250’den fazla sergi açıldığına dikkat çeken Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri olduklarını ve bu anlamda çok mesafe kat ettiklerinin altını çizdi.

Sanko Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, “SANKO Holding’in sanata ve sanatçıya bakışı pozitiftir. Gaziantep’te bu kadar aktif ve faal bir sergi organizasyonuna öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz” derken, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu “2004 yılında okul sergisi olarak çıktığımız bu yolda profesyonel sanat galerisi olmanın heyecanını yaşamaya devam ediyoruz” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Konuşmalardan sonra Gaziantepli Ressam Gül Öztürkmen Demir, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Yasemin Kalyoncu’ya hediye etti.

Kalyoncu’nun, “Düşlemelekler” temalı sergisi Sanko Sanat Galerisi’nde, 25 Ekim’e kadar her gün 10.00 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Yasemin Kalyoncu

1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Yasemin Kalyoncu (47), ilk görev yeri Batman’a, sonrasında Trabzon’a atanıp sırasıyla Atatürk İlköğretim Okulu ve Trabzon Lisesi’nde görev yaptı.

1997-1998 yılında görevlendirme olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi'nde

2009 yılı itibariyle tekrar Trabzon’a atanan sanatçı, bir ilköğretim okulunda kısa bir süre görev yaptıktan sonra, Tevfik Serdar Anadolu Lisesine atandı halen aynı okulda görevini sürdürüyor.

desen ve yazı dersleri veren Kalyoncu, 2000 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2003 yılında Ankara’ya atandı, altı yıl süreyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Bölümü Millî Bayramlar Kutlama Komitesinde resim öğretmeni olarak fon grubunda fon resimleri, afiş, logo, kapak ve kostüm tasarımı yaptı. Ankara Hizmet içi Eğitim Enstitüsünde açılan Minyatür (2004), Tezhip (2005), Hüsnü hat (2005) Kurslarına katıldı.

20112012 yılında görevlendirme ile KTÜ Meslek Yüksekokulu El sanatları Bölümünde Desen, Te Tasarım Fakültesinde düzenlenen 1. Uluslararası Sanat Sempozyumunda ‘Modernizim Sonrası Resim Sanatında Müziğin Etkisi’ konulu bildiri sundu.

ezhip Geleneksel, Türk Desenleri ve Temel Sanat Eğitimi derslerini veren sanatçı sekiz kişisel, çok sayıda karma sergi ve sekizi uluslararası olmak üzere birçok çalıştaya katıldı. Ayrıca Gazi Üniversitesi Sanat v

20142015 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığınca kitap yazım komisyonunda görevlendirilerek, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde okutulan; Üç boyutlu Sanat Atölye Kitabında yazar olarak çalışan sanatçı çalışmalarına kendi özel atölyesinde devam etmektedir.

Yaşamın ritmini müzikle ifade etmeye çalışan sanatçı, çalışmalarında lekesel etkiyle birlikte deseni daha çok ön plana çıkarmaktadır. Müzikle resmin etkileşimini, insan ve yaşamın etkileşimi olarak ifade ederken, yaşanmışlığın ve yaşanmamışlığın izlerini çalışmalarına aktarmaktadır.

