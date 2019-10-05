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SANKO Park’ta hediye yağmuru başlıyor

İHA

SANKO Park’ta hediye yağmuru başlıyor

Birbirinden renkli etkinlik ve kampanyalara tüm hızıyla devam eden Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini bu kez hem eğlendiren hem de kazandıran bir kampanya ile karşılıyor.
513 Ekim 2019 tarihleri arasında Sanko Park Alışveriş Merkezi’ndeki mağazalardan aynı gün içerisinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, fiş veya faturalarını danışma bankolarına ibraz ederek ‘Bul Kazan’ oyunu oynamaya hak kazanacak.
Kampanya boyunca 10.0022.00 saatleri arasında katılım gerçekleştirilebilecek olup, bir kişi yalnız bir kez katılım sağlayabilecek. İnteraktif oynanacak oyunda ziyaretçiler şanslı rakamlarının eşlerini bularak, 20 TL,30 TL,40 TL,50 TL,75 TL ve 100 TL yüklü para kart kazanma hakkına sahip olacaklar.
Keyifli bir alışveriş sonrası eğlendirirken kazandıran ‘Bul Kazan’ oyunu sayesinde ziyaretçiler alışverişlerini katlayabilecekler.

GAZİANTEP

05 Ekim 2019 Cumartesi

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