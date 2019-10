GKV’den ‘Bir tabak mama, bir kucak mutluluk’ projesi

Can Verel (Doktor Volkan) kimdir? kaç yaşında, nereli?

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri 4 Ekim Hayvanları ve Canlıları Koruma günü etkinlikleri kapsamında "Bir Tabak Mama, Bir Kucak Mutluluk” adlı projeyi hayata geçirdi.

GKV Özel Okulları biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları hayvan mamalarını CAHİDE ( Canlı Hayatını İyileştirme Derneği) bağışladı. CAHİDE’yi ziyaret ederek uzmanlardan bilgiler alan öğrenciler, etkinlik kapsamında birçok evcil hayvanı yakından tanıdı.

Doğal yaşamın ve canlıların korunmasına yönelik bir çok projeye imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri, hayata geçirdikleri Bir Tabak Mama, Bir Kucak Mutluluk Projesiyle de hayvan sevgisine yönelik önemli bir adım daha attı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda eğitim görmekte olan öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek yürüttükleri projeye destek verdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, beraber yaşadığımız dünyanın tüm canlılar ile anlamlı olduğunu ve her canlının dünyada yaşama hakkı bulunduğunu daha iyi kavradılar.

Harçlıklar hayvanlar için biriktirildi

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri harçlıklarını biriktirip aldıkları evcil hayvan mamalarını teslim ettikleri CAHİDE’de hayvan dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. CAHİDE’de barınan hayvanlar hakkında uzmanlardan bilgiler alan öğrenciler, hayvanların da bu dünyada yaşama hakkı olduğunu, şehirleşmenin hızla artmasıyla birçok hayvanın doğal yaşam alanlarından ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi. GKV Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, çevremizdeki canlılara dikkat çekmek adına ve yıl boyu yapılan çalışmalara örnek olması açısından öğrencilerimizin farkındalık düzeyini artıran bir çalışma olmuştur. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu olarak öğrencilerimizde çevresindeki canlıları seven ve koruyan bir anlayış geliştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin canlılara saygı duygusunu geliştirmek için bir fırsat olan bu çalışmada emeği geçen 3. Sınıf zümremize teşekkür ediyorum. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları canlılara saygı ve sevgiyi öğrencilerine bir değer olarak kazandırmayı her zaman amaç edinmiş bir kurumdur. Öğrencilerimizin bu değerlerle yetişmesi için bu türden etkinliklerin önemli bir görev üslendiğini düşünüyorum” diye konuştu.

