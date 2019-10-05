Bursa TSO'dan GTB’ye ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı Üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan BTSO temsilcilerine, düzenlenen istişare toplantısında Gaziantep ekonomisi ve borsanın faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Bursa TSO’nun başkan ve yönetim kurulu üyelerini Gaziantep'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan, Gaziantep ekonomisi ve tarımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep’in tarıma dayalı gıda sanayinde önemli bir üs merkezi olduğunu belirten Aslan, kentin bu alanda birçok sektörde ülke üretiminin ve ihracatının yarısından fazlasını tek başına karşıladığını söyledi.

GTB Yönetim Başkan Yardımcısı Ali Alagöz’de konuşmasında, GTB’nin faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

GTB’nin işlem hacmi bakımından Türkiye'nin sayılı borsaları arasında yer aldığını vurgulayan Alagöz, inşaat çalışmaları devam eden yeni yatırımlarında faaliyete girmesiyle birlikte borsanın kent ve bölge ekonomisine sağladığı katkının daha da artacağını ifade etti.

Türkiye ihracatının iki lokomotif şehrinin yöneticilerinin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay ise Gaziantep ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çokay, Gaziantep’ten 2018 yılında 6 milyar 939 milyon dolar ihraca gerçekleştirildiğini ve şehrin en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 6. sırada yer aldığını bu bağlamda iki şehir arasında ekonomik işbirliğini artıracak ortak çalışmaların geliştirilebileceğini söyledi.

Ziyarette ayrıca GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram tarafından borsanın Et Borsası, Antepfıstığı Lisanslı Depo, Hububat Emtia Merkezi ve Pilot Ölçekli Antepfıstığı İşleme Tesisi projeleri ile coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise konuşmasında, GTB’yi gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı kutlayarak, Bursa ekonomisi, Ticaret ve Sanayi Odasının proje ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaret, günün anısına GTB ve BTSO Başkanlarının karşılıklı hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

Ziyarette, GTB Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kara,Turgay Doğan, ve Nebi Koca'da hazır bulundular.



GAZİANTEP 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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