Gaziantep Ticaret Odası organizasyonunda, yüzlerce firmanın katılımıyla önemli oranda indirimlerin yapılacağı Gaziantep Alışveriş Günleri 12 Ekim’de başlıyor.

Gaziantep'te 1220 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca sürecek Alışveriş Günleri’nde yüzde 9’dan yüzde 69’a varan indirimli ürünler Gaziantepliler ile buluşturulacak. Gaziantep’te ilk kez düzenlenecek olan etkinlik hakkında bilgi veren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bu etkinliği geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Amaçlarının Gaziantep halkını indirimli ürünlerle buluşturarak, kentin ticari hayatına canlılık katmak olduğunu belirten Yıldırım, “Öncelikle bu etkinliğin hayata geçirilmesinde büyük payı olan Meclis Başkanımız Sayın Hilmi Teymur’a ve meslek komite üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Kendisinin başkanlığında, 21 nolu konfeksiyon, 34 nolu mobilya ve 38 nolu beyaz eşya, elektrik, elektronik ve züccaciye komitelerimiz diğer komite üyelerimizle bir araya gelerek bir “Düzenleme Kurulu” oluşturdular. Gaziantep’te bir ilk olacak ve kent ekonomisine katkı sağlayacak bu organizasyonu düzenlemek için çaba sarf ettiler. Bizler de umuyoruz ki bu etkinlik, her sene daha geniş bir katılımla, şenlik havasında geçecek geleneksel alışveriş günlerine dönüşür" dedi.

Gaziantep Alışveriş Günleri’nde 9 gün boyunca gerçek anlamda indirimli ürünlerin Gazianteplilerle buluşturulacağının altını çizen Yıldırım, ”Organizasyonumuzun sloganlarından birisi de ‘Sözde değil, özde indirim’ Yüzlerce firmamız yapabilecekleri en iyi indirimi yaparak bu kampanyada yer aldı. Hemen hemen her sektörden katılım var, her kesime hitap eden ürünler, hizmetler var" diye konuştu.

Etkinliğin, sabah 9’dan akşam 9’a kadar, 9 gün süreceğini de ekleyen Yıldırım, kampanyaya katılan firmalar ve etkinlik detaylarının www.gto.org.tr adresinden görülebileceğini belirtti.

