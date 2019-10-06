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MHP'liler "Kuşatma" filmini izledi Gaziantep'te sinema etkinliğinde bir araya gelen MHP’liler, Ahmet ...

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın girişimiyle kentteki MHP'liler, Ahmet Şafak'ın yapımcı ve senarestliğini yaptığı "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filmini izledi.

MHP'liler "Kuşatma" filmini izledi Gaziantep'te sinema etkinliğinde bir araya gelen MHP’liler, Ahmet Şafak'ın "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filmini izledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın girişimiyle kentteki MHP'liler, Ahmet Şafak'ın yapımcı ve senarestliğini yaptığı "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filmini izledi.
MHP’liler, aileleriyle birlikte sinema etkinliğinde bir araya geldi. MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan’ın katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir AVM’deki sinema salonu MHP’lilere ayrıldı. Sinema salonunda bir araya gelen partililer, ünlü sanatçı Ahmet Şafak’ın yapımcılığı üstlendiği ve yazıp oynadığı ‘Kuşatma Yedi Uyuyanlar’ filmini izledi.
Sinema etkinliği öncesi açıklamalarda bulunan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, “Ülkücü hareketin sanatçılarından Ahmet Şafak’ın yazıp yönettiği ve oynadığı Kuşatma filmi için bütün Gaziantep teşkilatı olarak bir aradayız. İl başkanımız, belediye başkanımız, ocak başkanımız ve partililerimizin hepsi burada. Bugün ülkücüler sinemaları kuşattılar. Tüm vatandaşlarımızı da bu film için sinemaları kuşatmaya bekliyoruz. Ülkücüler yaparsa en iyisini yapar. Bu etkinliğe çocuklarla da katıldık. Onlar bizim geleceğimiz. Onlarla beraber olmak ve hafta sonunu onlarla beraber geçirmek güzel bir duygudur. O yüzden ailecek hep beraber buradayız” dedi.

"Yakın tarihte yaşadığımız olaylar anlatılıyor"
Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, filmde Türkiye'nin yakın tarihte yaşadığı olayların anlatıldığını vurgulayarak, “Profesyonelce çekilmiş ve yakın tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı olaylarla ilgili objektif ve güzel bir film yapılmış. Filmin yapımcısından oyuncusuna herkese teşekkür etmek gerekiyor. Bu film Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın zamanda yaşamış olduğu kuşatmayı çok iyi bir şekilde izah ediyor ve bu kuşatmanın yarılması için milliyetçilerin nasıl mücadele ettiği çok güzel bir şekilde işlenmiş” ifadelerini kullandı.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
MHP Gaziantep İl Başkanı Muzeffer Çelik, “Bu filmde emeği olan Ahmet Şafak Bey'e ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Türk dünyasının ve aziz Türk milletinin her alanında hareket eden ülkücü hareket sanat alanında da sinema ile yaptığı hizmeti taçlandırmış durumda. Bu işe omuz vermek için bütün Gazianteplileri bu filmi izlemeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül ise Türk milletini filmi izlemeye davet ederek, "Ülkücü hareketin yetiştirmiş olduğu kıymetli sanatçımız Ahmet Şafak Bey'in Kuşatma filmini beraber izlemek için kıymetli milletvekilimiz, belediye başkanımız, il başkanımız ve teşkilatlarımızla hem fiziki olarak hem de gönül olarak bir araya geldik. Ben bütün Türk milletini Ahmet Şafak’ın Kuşatma isimli filmini izlemeye davet ediyorum. Etkinliği düzenleyip, ülkücü camiayı bir araya getiren Gaziantep Milletvekilimiz Ali Muhittin Taşdoğan'a da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan tarafından organize edilen etkinliğe Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ve Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül ile çok sayıda partili katıldı.

GAZİANTEP

06 Ekim 2019 Pazar

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