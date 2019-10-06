Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya öldü

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Gaziantep‘in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, KahramanmaraşNurdağı karayolunda ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Durmuş’a, Ö.B. yönetimindeki 27 TB 909 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Durmuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Durmuş’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

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