Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bölgesel kalkınma çağrısı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Artık şehir milliyetçiliği öldü" "Önemli olan bölgesel kalkınmadır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bölgesel kalkınma çağrısı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ...

İHA

Adana'da düzenlenen 3'üncü Lezzet Festivali'nde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgesel kalkınma çağrısında bulunarak, "Artık şehir milliyetçiliği öldü. Önemli olan bölgesel kalkınmadır. Hep birlikte dünyadaki pastadan hakkımızı almak zorundayız" dedi.

Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bölgesel kalkınma çağrısı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Artık şehir milliyetçiliği öldü" "Önemli olan bölgesel kalkınmadır"

Adana'da düzenlenen 3'üncü Lezzet Festivali’nde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgesel kalkınma çağrısında bulunarak, "Artık şehir milliyetçiliği öldü. Önemli olan bölgesel kalkınmadır. Hep birlikte dünyadaki pastadan hakkımızı almak zorundayız” dedi.
Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne katılan dünyaca ünlü mutfağıyla markalaşan Gaziantep’in eşsiz sofrası Akdeniz’in kalbinde kuruldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda oda başkanlarıyla Adana’ya çıkarma yaptı. Antep’in yöresel yemekleri görenlerin ilgisini çektiği festivalde birbirinden lezzetli yemekler yeme içme sektörünün ileri gelenlerine sunuldu. Festival etkinlikleri kapsamında, Mutfak Dostları Derneği Eski Başkanı Ahmet Örs’ün moderatörlüğünü üstlendiği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Karalar ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldığı panelde, üç ilin zengin mutfağı konuşuldu.

"Sofra bizi birleştiriyor
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Kreatif Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olma niteliğini taşıyan Gaziantep’i anlatan Şahin, “Önce beşeri sermayeyi büyüteceksiniz. Deneyimli bu işi bilen kişilerle çalışacaksınız. Gaziantep valisi, tüm oda başkanları, çalışma arkadaşlarımla birlikte Adana’ya geldik. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Sofra bizi birleştiriyor. Dünya nereye gidiyor? Bunu çok iyi görmek gerekiyor. Şehir milliyetçiliğiyle kendi içimizde kendi enerjimizi tüketmemek gerek. Hep birlikte dünyadaki pastadan hakkımızı almak zorundayız. Meksika bir biberiyle, bir Japon pirinciyle, Venezuela bir kakaosuyla bir mutfak oluşturuyor. Çukurova’nın göbeğindeyiz. Rabbim Çukurova gibi bir güç vermiş elimize. Barak ovası, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman bu bölge dünyanın en önemli merkezi. Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşıyor, Gaziantep’e gelince ‘Şehri Ayıntap’ı Cihan’ yani; ‘Dünya’nın göz bebeği’ diyor. Birlikten rahmet var anlayışıyla kendi gücümüzü birleştirmek gerek” dedi

Toprak ve güneş zenginliği
Şahin, bölgedeki toprak ve güneş zenginliğine de dikkat çekerek, "Dünya bilgi ve teknoloji çağını, akıllı şehirleri, gastrorota, gastrosanat, gastro diplomasiyle gastro ekonomiyi konuşuyor. Dünyanın nereye gittiğini görmemiz gerek. Hedefimiz ise Cumhuriyetin 100’üncü yılı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti dünyanın 10’ncu ekonomisi yapmak zorundayız. Partimiz ne olursa olsun, yaşam şeklimiz ne olursa olsun hedefimiz bu. Pasta büyüyecek. O yüzden odalarımızla beraber sanayide yüksek teknolojiye nasıl geçeceğiz, inovasyonu, model fabrikayı nasıl kuracağız buna çalışıyoruz. İlk alanımız toprak. Toprak büyük bir nimet, geleceğin petrolü ve altını. Bu coğrafyadaki güzelliklerden birincisi toprak ikincisi güneştir, bütün bu güzellikler insanın bereketi" şeklinde konuştu

"Bölge insanının ağzı laboratuvar gibi"
Bölge insanına da övgüler dizen Fatma Şahin, "Bölge insanın ağzı bir laboratuvar gibi. Herkes yemeği annesinin yemeğiyle kıyaslıyor. Gastronomi damağı başka bir şey. 2014 yılında belediye başkanı olduğumda Biz gastronomi yolculuğunda hak ettiğimiz noktada değiliz. Yunanlılar, benim mutfağımdaki her şeye sahip çıkıyor. Hemen coğrafi işaretleri aldık. ‘Kreatif şehirler ağına gireceğiz’ dedik. Niye girmedik niye yarışın içinde değiliz sorularına yanıt aradık. Şuanda almamız gereken 2 bin coğrafi işaret var, şu anda sayı 400’de. Biz bu işaretleri alarak ekonomiye dönüştürmeliyiz. Dünya, ‘Eğer bu şehir, UNESCO’ya girdiyse buraya gidilir’ diyor. Onların diliyle konuşmak gerek. UNESCO tecrübesi çok önemli. Artık şehir milliyetçiliği öldü. Bölgesel kalkınma önemli. Gezdiğinizde bir şehre mi gidiyorsunuz? Hemen o bölgeyi dolaşıyorsunuz. Gücümüzü birleştirdiğimizde Asya turistini bu bölgeye getiririz. Bölgede bir mozaik hattı var. Mardin’den başlayan, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay’la devam eden zengin bir hat. Bu hatta, bir arkeoloji rotası mevcut. Dünya’nın en eski yerleşim yerindeyiz. Özellikle para bırakan turist buraya geliyor. 6 ayda kastellerimizle UNESCO’nun listesine girmesini başardık. Dünya’da nerede turizm anlamında faaliyet varsa yerinde gördük. Hedef ülkemiz Japonya. Bugün San Sebastian, New York ne konuşuyorsa bu bölge de Gaziantep’te bu konuşuluyor. Bölgesel kalkınmayı başardığımızda bu ihracat, ekonomi, istihdam demek. Biz bunu yapınca Gaziantep Üniversitesi Gastronomi bölümünün puanı yükseldi. Gençler burada bir istihdam görüyor. Bu işin kaybedeni yok. Bizi birleştiren bu sofra. Başkanlarımızla birlikte asıl hedefimiz, geçmişten gelen gücü nasıl ileriye taşıyacağız olmalı. UNESCO’ya girer girmez Mutfak Sanatları Merkezi’ni açtık. Antep’in birkaç yemeği değil 500 çeşit yemeği var. Ve her biri ayrı bir şifa" ifadelerini kullandı.

"Akademi ve halk birleştiremezseniz, yapamazsınız"
Bugün Fransa’nın başkenti Paris 80 milyon turiste ulaştıysa bu bölgenin 150 milyon turisti görmesi gerektiğinin altını çizen başkan Fatma Şahin, “İşte biz nasıl bu noktaya geleceğiz onu göreceğiz. Bizim yeni hedefimiz Akademi Ticaret Odası ile Gastro akademi kuruyoruz. Bu işin sertifikasyonunu öğreneceğiz. Şehri arkanıza alabilirseniz bunu başarırsınız, bize düşen liderlik yapmak, yoldaki taşları kaldırmak. Diğer bir hedefimiz ise Tohum Bankası, Baharat Kütüphanesi. Bu topraklar bunları bize veriyor. Bunlar olmazsa bu lezzetler çıkmaz ortaya. Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Şehir ekonomisi artık topraktan başlıyor. Akademiyi ve halkı birleştiremezseniz, bir noktada buluşturamazsanız bu işi başaramazsınız. Artık yükselen değer kültürel miras. En büyük güç bizim bölgemiz. Büyük hazineler var elimizde. Buraya gelen turistle beraber Dünya Barışı geliyor. Basın üzerinden negatif algı oluşturulmak isteniliyor, buna karşı gücümüzü birleştireceğiz. Bu bölgenin yükselen değerini bütün dünyaya tanıtacağız. Yerelden evrensele, gelenekten geleceği Anadolu hazinelerini bütün dünyaya tanıtacağız” dedi.

GAZİANTEP

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya öldü
Şahinbey Belediyesi standı ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi standı ilgi odağı oldu
Gaziantep'te akraba faciası: 1 ölü, 2 yaralı Önce iki amca oğlunu yaraladı sonra intihar etti
YEREL HABERLER Gaziantep'te akraba faciası: 1 ölü, 2 yaralı Önce iki ...
MHP'liler "Kuşatma" filmini izledi Gaziantep'te sinema etkinliğinde bir araya gelen MHP’liler, Ahmet Şafak'ın "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filmini izledi
YEREL HABERLER MHP'liler "Kuşatma" filmini izledi Gaziantep'te ...
Gaziantep'te bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep Alışveriş Günleri 12 Ekim’de başlıyor
YEREL HABERLER Gaziantep Alışveriş Günleri 12 Ekim’de başlıyor
Yeni mahsul Antep salçası tezgahlardaki yerini aldı Antep salçası dünyaya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Yeni mahsul Antep salçası tezgahlardaki yerini ...
TÜGVA Gaziantep il yönetimden ziyaret
YEREL HABERLER TÜGVA Gaziantep il yönetimden ziyaret
Fadıloğlu, dereceye girenleri ödüllendirdi Yaklaşık 12 bin kişi eğitim gördü
YEREL HABERLER Fadıloğlu, dereceye girenleri ödüllendirdi Yaklaşık ...
Vali Gül Yeni Tasarım Halıları İnceledi Tasarım sektörlerin geleceğinde belirleyici olacak
YEREL HABERLER Vali Gül Yeni Tasarım Halıları İnceledi Tasarım ...
Antep sofrası, adana lezzet festivali’ne damga vurdu
YEREL HABERLER Antep sofrası, adana lezzet festivali’ne damga vurdu
Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı Pikniğe giderken canlarından oluyorlardı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı Pikniğe ...
MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı
Piknik yolunda kaza: 5'i çocuk 10 yaralı
YEREL HABERLER Piknik yolunda kaza: 5'i çocuk 10 yaralı
Büyükşehir, 3’üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali’ne hazır Rumkale, milli sporcularla ses getirecek!
YEREL HABERLER Büyükşehir, 3’üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları ...
Türk iş dünyasının en güçlü isimleri SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu Türkiye’nin en güçlü 30 iş insanı arasında
YEREL HABERLER Türk iş dünyasının en güçlü isimleri SANKO Holding ...
Bursa TSO'dan GTB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bursa TSO'dan GTB’ye ziyaret
Düzbağ’la şehrin su sıkıntısı kökten çözüldü
YEREL HABERLER Düzbağ’la şehrin su sıkıntısı kökten çözüldü
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası’ndan GSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası’ndan GSO’ya ziyaret
Tatlı krizi nasıl önlenir
YEREL HABERLER Tatlı krizi nasıl önlenir
Güneydoğu’da eğitime katkı seferberliği
YEREL HABERLER Güneydoğu’da eğitime katkı seferberliği
Türk Hukuk Enstitüsü Gaziantep Şubesi’nden Nagehan Alçı’ya suç duyurusu Ülkücü avukatlardan Nagehan Alçı’ya suç duyurusu
YEREL HABERLER Türk Hukuk Enstitüsü Gaziantep Şubesi’nden Nagehan ...
Futbol tarihini kendi kıraathanesinde yaşatıyor
YEREL HABERLER Futbol tarihini kendi kıraathanesinde yaşatıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X