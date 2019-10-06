Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 12 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, İslahiyeNurdağı yolunun 16'ncı kilometresindeki Kozdere kavşağında meydana geldi. Gaziantep'ten İslahiye'ye bağlı Çubuk Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretine giden Bayram Doğan (57) yönetimindeki 27 R 1821 plakalı otomobil ile Halil Kılıç'ın (74) kullandığı 27 SL 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen otomobillerdeki Hanife (30), Fatma (27), Halil Can (7), Didar (5) ve Selinay Doğan (6), Mustafa (38) ve Fadime Cömert (42), Fazlı (76) ve Sultan Kılıç (71) ile Kerime Esen (59) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Doğan'ın hamile olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GAZİANTEP 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

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