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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: 1-2

DHA

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STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Koray Genç erler, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok
GAZİANTEP FK: Lontıgkin Djilobodji, Tosca, Kayode, Güray Vural, Morıas, Muhammet Demir ( Dk. 45 Pawlowski), Chibsah (Dk. 88 Miroslaw), Oğuz Ceylan, Twumasi, Kana Bıyık
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Mert Günok,Clıchy, Epureanu, Edın Visca (Dk. 90 Berkay), Guldbrandsen ( Dk.45 Demba Ba), İrfan Can, Mahmut, Crivelli, Skrtel, Azubuıke (Dk. 42  Eljero Elia), Paula Junior
GOLLER: Dk. 24 Twumasi (Gaziantep FK) Dk. 13-71 Crivelli, (Medipol Başakşehir FK)
KIRMIZI KARTLAR: Güray Vural (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Kana Bıyık (Gaziantap FK) Gulbrandsen, Azubuike, Epureanu, Eljero Elia, İrfan Can, Demba Ba (Medipol Başakşehir FK)Süper Lig'in 7´nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşma 2-1 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
13´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında topu süratle ceza sahasına taşıyan Visca kale önündeki Crivelli'yi gördü, Topun gelişine dokunan Crivelli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
18´inci dakikada Başakşehir'de Azubuike, Güray Vural'ın yaptığı hareketin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi, VAR kontrolünün ardından Güray'a doğrudan kırmızı kart göstererek oyundan attı.
24´üncü dakikada Başakşehir'de Skrtel'in geri pasında kaleci Mert Günok topu ayağından çıkarmakta geç kalınca araya Twumasi girdi ve topu ağlara gönderdi:1-1
55´inci dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında İrfan Can'ın pasında Visca topu Crivelli'ye çıkardı. Fransız futbolcunun yakın mesafeden sert şutu üstten auta gitti.
60´ıncı dakikada ev sahibi takım sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Twumasi´nin içeriye gönderdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.
71´inci dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca topu kale önündeki Crivelli'yi çıkardı, Crivelli´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
83´üncü dakikada Başakşehir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vurdu, direğe çarpıp oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı. 

GAZİANTEP

06 Ekim 2019 Pazar

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