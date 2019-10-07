Hız yapan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı radar uygulamasında hız limitlerini aşan 602 araç sürücüsüne toplam 239 bin 961 TL para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü trafik birimleri tarafından Cumartesi ve Pazar günleri saat 09:00 11:30 ile 14:0016:30 arasında yapılan radar denetiminde, 602 araç sürücüsüne 2918 sayılı karayolları trafik kanunun ilgili maddelerine göre toplam 239 bin 961 TL para cezası kesildi.

Ekipler toplamda 714 araç ve sürücüsü üzerinde sorgulama yaptı.

GAZİANTEP 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:14

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.