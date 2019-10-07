Gaziantep'in kuşları ŞSM'de görücüye çıktı Sergi açılışına yoğun katılım oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep'in kuşları ŞSM'de görücüye çıktı Sergi açılışına yoğun katılım oldu

İHA

Dr. Hüseyin Meşe'nin objektifinden "Gaziantep'in Kuşları" isimli serginin açılışı yoğun katılımla yapıldı. Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışını Gaziantep Valisi Davut Gül gerçekleştirdi.

Gaziantep'in kuşları ŞSM'de görücüye çıktı Sergi açılışına yoğun katılım oldu

Dr. Hüseyin Meşe’nin objektifinden “Gaziantep’in Kuşları” isimli serginin açılışı yoğun katılımla yapıldı. Şehitkamil Sanat Merkezi’ndeki serginin açılışını Gaziantep Valisi Davut Gül gerçekleştirdi.
Gaziantep’in kültürel ve sanatsal hayatına açıldığı günden bugüne önemli katkılar sunan Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), önemli bir sergiye ev sahipliliği yapıyor. Dr. Hüseyin Meşe tarafından fotoğraflanarak kayıt altına alınan “Gaziantep’in Kuşları” isimli sergi, yoğun katılımlı bir açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılınç ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, 23 Ekim 2019 tarihine kadar 10:00 ile 22:00 saatleri arasında gezilebilecek.
"Gaziantep'in bir çok zenginliği var"
Açılışta konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Kimsenin aklına gelmeyeni, kimsenin yapmadığını yapmış Hüseyin Meşe hocamızı tebrik ediyorum. Gaziantep’in birçok zenginliği var. Hocamızın; Gaziantep’in kuşlarını kayıt altına alması, fotoğraflaması, çalışmayı bizlerle buluşturması gerçekten takdire şayandır. Hocamıza alkışlar eşliğinde teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürüm de bu güzel merkezi yaptığı için ve merkezi bu tür etkinliklerde kullanıma sunduğu için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na olacak. Bir diğer teşekkürüm de böyle etkinliklerde sanatçılarımızı yalnız bırakmayan sanatseverlere. Sergi; hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu sergi, Gaziantep’in bu tür zenginliklerinin başka sanatçılarımız tarafından da keşfedilmesine bir ilham olur” şeklinde konuştu.
"Büyük bir mutluluk duyuyoruz"
Serginin açılışında söz alan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, şunları söyledi:
“Şehitkamil Sanat Merkezi’nde Dr. Hüseyin Meşe’nin Gaziantep’in Kuşları adlı çalışmasını sergilemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluğu da siz değerli davetlilerimizle paylaşmaktan da ayrıca mutlu olduk. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde sanat adına ne faaliyet varsa belediye olarak destek olmaktan büyür bir kıvanç duyuyoruz. Bugün Gaziantep’in Kuşları adlı çok ilginç bir çalışmaya şahitlik edeceğiz. Doğma büyüme Gaziantepli birisi olarak bu kadar kuş türünün olduğunu sevgili hocamız ile sohbet derken öğrendim. 300’ün üzerinde kuş türünü fotoğrafladığını söylüyor ki bence herkeste bir şaşkınlık uyandırmıştır. Ama dünyada 12 binin üzerinde kuş türünün olduğunu hesaplarsak, ortadaki rakamın çok da büyük olmadığını görüyoruz. Bugün bize ayrı dünyaları, ayrı çerçeveleri, ayrı vizyon açacak bu serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”
64 fotoğraf sergileniyor
Katılımcıları bilgilendirmek adına konuşan Dr. Hüseyin Meşe, “Gaziantep’in Kuşları sergisi, uzun zamandan beridir Gaziantep’te olmamdan kaynaklanan bir arşiv ile gerçekleşti. 30 yıldan beridir Gaziantep’te yaşıyorum. Yaklaşık 12 yıldır da kuş fotoğrafları çekmeye çalışıyorum. Yakın bir zamanda Gaziantep’in kuşları ile ilgili bir kitap çalışmamız oldu. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na buradan çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bir kitap çalışmamız oldu. Bu kitap belki de Gaziantep’in, aslında Türkiye’nin özgün kitapları arasında ilk oldu. Oradan gelen bir fikirle de bir sergi açma düşünüldü. Bu arada yine geçtiğimiz yılbaşında Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun katkılarıyla çekmiş olduğumuz kuş fotoğraflarıyla Gaziantep’in kuşları adlı takvim çalışmasını gerçekleştirdik. Daha sonra bir sergi ile bunu insanlarımıza iletelim dedik. Gaziantep’te 300’ün üzerine kuş türü bulunuyor. Bu 300 kuş türünün hepsini burada sergilemek mümkün olmadığı için sadece 64 taneden oluşan bir sergi ortaya koymaya çalıştık. Katkılarından ve emeklerinden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, Başkan Yardımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak sergimize katılan değerli misafirlerimize de teşekkür ediyor, herkesi saygı ile selamlıyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:04
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençler tasarladı Gaziantepli halıcılar dokudu
YEREL HABERLER Gençler tasarladı Gaziantepli halıcılar dokudu
Akademisyenler makine halısının geleceğini tartıştı
YEREL HABERLER Akademisyenler makine halısının geleceğini tartıştı
Büyükşehir kurutmalık üretimini destekleyecek
YEREL HABERLER Büyükşehir kurutmalık üretimini destekleyecek
Ocak-Eylül döneminde 6 milyar 661 milyon dolarlık Hububat bakliyat İhracatı Irak ve Suriye pazarlarında düşüş devam ediyor
YEREL HABERLER Ocak-Eylül döneminde 6 milyar 661 milyon dolarlık ...
Tasarım Günlerinde Gaziantep'te Ünlüler Geçidi
YEREL HABERLER Tasarım Günlerinde Gaziantep'te Ünlüler Geçidi
Başsavcı Çokdinç’ten Rektör Gür’e ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Çokdinç’ten Rektör Gür’e ziyaret
Yılancık hastası tedaviyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yılancık hastası tedaviyle sağlığına kavuştu
Türkiye ve Avrupa’da Polisgücü rüzgarı esecek
YEREL HABERLER Türkiye ve Avrupa’da Polisgücü rüzgarı esecek
Hız yapan sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Hız yapan sürücülere ceza yağdı
Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçının ardından
Okan Buruk: "Avrupa maçı sonrası kazandığımız için mutluyuz"
YEREL HABERLER Okan Buruk: "Avrupa maçı sonrası kazandığımız için ...
Marius Sumudica: “10 kişi kalmasaydık sonuç farklı olurdu”
YEREL HABERLER Marius Sumudica: “10 kişi kalmasaydık sonuç farklı ...
Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: 1-2
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: 1-2
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 2 ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 1 ...
Yapı Ve İnşaat Fuarında sektörün dünü ve bugünü anlatıldı
YEREL HABERLER Yapı Ve İnşaat Fuarında sektörün dünü ve bugünü ...
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 12 yaralı
Cenaze yolunda feci kaza: 2'si çocuk 12 yaralı
YEREL HABERLER Cenaze yolunda feci kaza: 2'si çocuk 12 yaralı
Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bölgesel kalkınma çağrısı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Artık şehir milliyetçiliği öldü" "Önemli olan bölgesel kalkınmadır"
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bölgesel kalkınma ...
Hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya öldü
Şahinbey Belediyesi standı ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi standı ilgi odağı oldu
Gaziantep'te akraba faciası: 1 ölü, 2 yaralı Önce iki amca oğlunu yaraladı sonra intihar etti
YEREL HABERLER Gaziantep'te akraba faciası: 1 ölü, 2 yaralı Önce iki ...
MHP'liler "Kuşatma" filmini izledi Gaziantep'te sinema etkinliğinde bir araya gelen MHP’liler, Ahmet Şafak'ın "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filmini izledi
YEREL HABERLER MHP'liler "Kuşatma" filmini izledi Gaziantep'te ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X