Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor şenlikleri başlıyor 6 farklı branşta tatlı bir rekabet yaşanacak Okulların ve spor kulüplerinin ilgisi büyük oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 farklı branşta geleneksel spor şenlikleri düzenlenecek. Ekim ayı boyunca devam edecek olan organizasyonlar, binlerce sporcu öğrenciyi spor alanlarında buluşturacak.

Yıl boyunca spor faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde basketbol, futbol, satranç, sualtı sporları, sutopu ve yüzme branşlarında düzenleyeceği şenlik ve yarışmalarla farklı yaş gruplarında binlerce sporcuyu tesislerinde misafir edecek. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve organizasyonların gerçekleştireceği federasyonların branş il temsilcilerinin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikler esnasında yeşil sahada, parke üzerinde ve kulvarlarda mücadele edecek olan sporcular, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca branşlara özgü armağanlarla ödüllendirilecekler.

Düzenlediği tüm spor organizasyonlarında inaktivite, çocukluk çağı obezitesi, madde bağımlılığı konularında farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2019 Yılı Geleneksel Spor Organizasyonlarında bu konulara ek olarak mücadelelerde centilmenlik temasını ön planda tutacak.

İlgi her geçen yıl artıyor

Düzenlenecek organizasyonlar öncesinde değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleneksel spor organizasyonlarına olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti. Başkan Fadıloğlu,

“Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edeceğimiz spor etkinliklerinde bir kez daha çocuklarımız, gençlerimizle spor alanlarında buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 41. kez düzenlenecek olan satranç turnuvamız, 8.’si düzenlenecek olan yüzme yarışmalarımız, 7. kez düzenlenecek olan basketbol kupamız, yine 5. kez tertiplenecek olan futbol turnuvamız, geleneksel hale getirdiğimiz sualtı sporları ve sutopu yarışmaları spor organizasyonlarına verdiğimiz önemin en büyük göstergesi. Düzenlenen organizasyonlara katılımcı lisanslı sporcu sayısı her geçen gün artıyor. Okullarımızın ve spor kulüplerimizin, ferdi branşlarda bireysel sporcularımızın yarışmalara ilgilisi memnuniyet verici. Ben, şimdiden müsabakalarda ve şenliklerde ter dökecek, emek verecek herkese yürekten başarılar diliyorum. Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenecek olan organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

