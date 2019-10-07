İnşaat işçilerinin kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

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GAZİANTEP'te, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada sürücü Ahmet Çakallı (45) yaşamını yitirirken, 13 işçi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, GaziantepKilis yolunun Zeytinli kavşağında meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan ve Kilis'ten Gaziantep'e giden Ahmet Çakallı'nın kullandığı 27 VK 943 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Çakallı ile 13 işçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakallı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Çakallı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GAZİANTEP 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:14

YATSI 19:28

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