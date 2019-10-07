Büyükşehir, “Dünya Büyükşehirler Günü”nde projelerini anlattı Ekolojik tabanlı bir şehir planlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Metropolis Ağı ve CIPPEC iş birliğiyle “Dünya Büyükşehirler Günü” dolayısıyla bir program düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi olarak ekolojik tabanlı bir şehir planlaması yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Bina’da gerçekleştirilen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Murat Geç, Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Toroslar EDAŞ Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Unsu, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale ve çok sayıda davetli katıldı.

“Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakacağız”

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, bu tür çalışmaların uluslararası arenada ciddi manada ses getirdiğini belirterek, “Kalkınma yerelden başlıyor. Bunları hayata geçirmek için bu hedeflerin yerelden başlaması ve yerelde hayata geçirilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillere daha yaşanabilir, gelecekte kullanılabilecek kaynakları bırakmak adına yapılan faaliyetlerimiz var, ekolojik tabanlı bir şehir planlaması yaptık. Kendi enerjisini üreten, enerji kaynaklarını bildiğimiz başlıklar altında değil, hava, su gibi kaynakların kullanıldığı, yeşil çatılı ve her şeyden önemlisi az enerji tüketen, önündeki bahçesinin dizaynına kadar düşünen bir şehir planlaması mantığıydı. Bunu göstermek açısından burayı ‘Ekolojik Binayı’ yaptık ve dedik ki akıllı, tasarruflu, karbon salan bu yapıyı burada yapalım ve farkındalık oluşturmayı hedefleyelim” dedi.

Cihan, sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarına uygun kentsel planlama, güvenilir ve erişilebilir konut sağlama, toplu taşıma yatırımları yapmak, kamusal yeşil alanları meydana getirmek, erişilebilir ve temiz enerji yatırımları yapmak gibi başlıklara dikkati çekti.

Genel sekreter, slayt eşliğinde “Sürdürülebilir Kentler” başlığı altında sürdürülebilir ulaşım planı, kalkınma planı, kentsel dönüşüm projesi, sürdürülebilir enerji planı, deprem master planı, ulaşım ana planı (2030), bisiklet yolu, Alleben Vadi Park Projesi ve hava kirliliği bilinçlendirme çalışması gibi kentin geleceğini doğrudan etkileyecek konu başlıkları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Katılımcılara Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi hakkında da bilgi veren Genel Sekreter Cihan, yatay mimarili, akıllı yeni şehir konseptinde, kimlikli ve çevreye karşı değer üreten bir kapsamda yapıldığının altını çizdi.

Toroslar EDAŞ Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Unsu ile Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale’nin sunumunun ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

GAZİANTEP 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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