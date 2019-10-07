Traktör sürücülerine reflektör cezası

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Gaziantep'te trafik polisleri traktör sürücülerine reflektör uygulaması yaptı. Denetimlerde reflektörü bulunmayan 15 traktör sürücüsüne toplam 6 bin 200 TL para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Trafik denetleme Şube ekipleri tarafından il merkezindeki traktörler ve traktör römorkları için reflektör uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 60 traktör kontrol eden ekipler, reflektör bulunmayan 15 traktör sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 6 bin 200 TL para cezası kesildi.

Traktör sürücülerini uyaran ekipler, kontrollerin artarak devam edeceğini belirtti.

GAZİANTEP 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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