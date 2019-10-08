Gaziantep'te 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri yaptıkları operasyonda 2 ayrı adresten toplam 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil İlçesi Aydınlar Mahallesi 3068 caddesi üzerinde bulunan bir tır garajında yaptığı aramada gara bir tırda toplam 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, Şehitkamil İlçesi Sanayi Mahallesi 60105 sokak yanında bulunan boş arazide elinde siyah poşetler bulunan 1 şahıstan 1.250 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

GAZİANTEP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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