Meme kanseri farkındalık etkinliğine yoğun ilgi

Gaziantep'te İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve SağlıkSen Kadın Kolları'nın organizasyonu ile "Meme kanseri farkındalık etkinliği" düzenlendi.

131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında SağlıkSen Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvasına katılan sağlık çalışanı futbolcular sahaya meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan pankart ve dövizlerle çıktı. Etkinliğe sağlık çalışanları büyük ilgi gösterdi.

Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Emin İnce, Başkan Yardımcısı Burcu Günsoy ve Cihat Rıfat Yılmazer, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Abdullah İhsan Gürler, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erol Karataş, SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, hastane yöneticileri, SağlıkSen Gaziantep Şubesi yönetim kurulu ve Kadın Kolları üyeleri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

"Korkma, farkında ol, geç kalma"

Etkinliğe katılanlar, "Kansere bir veda öpücüğü. Erken teşhis hayat kurtarır", "Meme kanseriyle mücadelede en etkin yöntem tarama ve erken teşhistir. Taramalarınızı yaptırmak için KETEM'e veya aile hekimine başvurun", "Bana olmaz dememeli", "Kansersiz bir Gaziantep için Gaziantep KETEM var", "Korkma, farkında ol, geç kalma", "Erken teşhis hayat kurtarır", "Taramalarını aksatma, sevdiklerini yalnız bırakma" ve "Hayatınız parmaklarınızın ucunda" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

En çok görülen kanser türü

Sağlık Müdürlüğü Kanser Şube Birim Sorumlusu Dr. Belgin Sarıfakı, Ekim ayının Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanserine farkındalık ayı olarak anıldığını belirterek, "Meme kanseri yüzde 33 oranla Türkiye'de kadınlarda en çok görülen kanser türüdür. Meme kanseri korkulacak değil, tedavisi olan bir hastalıktır. Önemli olan erken teşhistir. Kadınlarımız 20 yaşından itibaren ayda bir kez kendi kendini muayene ederek, farklılık varsa hemen doktora başvurmalıdır. Ayrıca, 40 yaşından itibaren de her iki yılda bir mamografi çekilmeli, lüzumu halinde de ultrasona yönlendirilmelidir. Böylece olası bir duruma göre erken teşhis yapılmalıdır" diye konuştu.

SağlıkSen Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Cemile Balkaya da, kadınların en yoğun olarak istihdam edilen sektörlerin başında sağlık hizmetlerinin geldiğini belirterek, "Meme kanseri kadınlarımızın en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Son yıllarda kadınlarımızın bilinçlenmesi ile meme kanserine yakalanan kadın sayısı artmakla birlikte, meme kanserinden ölenlerin sayısı azalmaktadır. Bunun nedeni de bilinçlenme ve erken teşhistir" diye konuştu.

GAZİANTEP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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