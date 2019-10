Başkan Fadıloğlu, 9 mahalle muhtarını ziyaret etti Fadıloğlu, muhtarlara mahalle bölge haritası armağan etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde hizmet veren 9 mahalle muhtarını ziyaret etti ve mahallede yürütülen, talep edilen hizmetlerle ilgili istişarede bulundu. Mahalle muhtarlarına kendi mahallelerinin bölge haritalarını hediye eden Başkan Fadıloğlu, muhtarlarla olan iletişimlerini en üst seviyede tutarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Her fırsatta mahalle muhtarları ile bir araya gelen ve mahallerde yaşanan sorunları, talep edilen hizmetleri birinci ağızdan dinlemek adına muhtarları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, peş peşe 9 mahalleyi ziyaret etti. Karaoğlan, Göllüce, Umut, Güzelyurt, Girne, Yeni Mahalle, Selahattin Eyyubi, 29 Ekim ve Çıksorut Mahallesi Muhtarları ile buluşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu; vatandaşın derdine, tasasına, mutluluğuna ortak olan, beklenti, talep ve ihtiyaçlarını ilgili makamlara iletmekle görevli muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. En önemli mesai arkadaşlarının muhtarlar olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek, kendilerine mahalle bölge haritası hediye etti. Muhtarlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamlarında ağırladıkları için duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na ziyaretlerinde Şehitkamil Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci de eşlik etti.

Başkanımız, sık sık mahallemizi ziyaret ediyor

Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun taleplerine anında cevap vermek adına büyük çaba sarf ettiğini anlatan Karaoğlan Mahalle Muhtarı Mustafa Dağlıoğlu, “Bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, ziyaretiyle bizi şereflendirdi. Sağ olsun Başkanımız, sık sık mahallemizi ziyaret ederek mahallemizin eksiklikleri hakkında bilgi alıyor. Bu eksiklikleri de gidermek adına elinden gelen gayreti gösteriyor. Başkanımız isteklerimizi de anında karşılamak adına büyük çaba sarf ediyor. Bugün de biz mahalle muhtarlarına bir jest yaparak, mahallemizin tüm cadde ve sokaklarını içeren bölge haritasını bizlere teslim etti. Bizler de vatandaşlarımıza bu harita üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiz. Bu konuda Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerinin de devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

İstek ve sıkıntılarımızı dinledi

Yaşadıkları sorunların giderilmesi noktasında gereken gayretin gösterildiğini aktaran Çıksorut Mahalle Muhtarı Ramazan Fıstıkçı, “Öncelikle Başkanımıza bizi ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Başkanımız bize mahallemizin haritasını teslim etti. Bunun yanı sıra istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Sorunların giderilmesi adına elinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi. Biz Şehitkamil Belediyemizden ve Başkanımızdan memnunuz, her türlü istek ve sıkıntılarımızla ilgileniliyor. Bugün de Başkanımızın ziyaretinden memnun kaldık. Başkanımıza ve ekibine mahallemize yapmış olduğu her türlü hizmetinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, hizmetlerinin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:12

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.