MÜSİAD Gaziantep’ten E-Ticaret zirvesi

Gaziantep'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından ETicaret Zirvesi düzenlenecek.

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, dernek binasında 10 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek programda alanlarında birçok başarıya imza atmış konuşmacılar birbirinden önemli konulara değinileceğini ifade etti.

Çelenk, 4RC Kurucularından Yetkin Şekeroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek programa Bilişim Hukukçusu Av. Gökhan Ahi, ETicaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, 3Gen Teknoloji Ceo’su Engin Özgen ve Botudio Kurucularından Ali Erhan Tamer'in katılacak katılacağını da belirtti. Çelenk, davetlilerin "Dijital Dönüşüm ve ETicaret Ekosistemi, Türkiye ve Dünyada Kullanılan ETicaret Platformları, Kişisel Veriler ve Girişimcilik, Doğru Alan Adı Seçimi, ETicaret Ödeme Yöntemleri, Kargo ve Lojistik, ETicarette Pazarlama Nasıl Yapılır? ETicarette Dijital Reklam Nasıl Yapılır? ETicaret Hukuku ETicaret Personel İhtiyacı ve İnsan Kaynakları Yönetimi" konularında bilgi paylaşımında bulunacağını belirtti.

Çelenk tüm bölge halkını da programa davet etti.

GAZİANTEP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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