Başkan Şahin, Belkıs Mahallesi’nde sorun dinledi Belkıs’ta otobüs durakları arttırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesine gitti. Şahin, mahallede yetersiz kalan otobüs duraklarına ilişkin sorunu çözmek için ekibinden, Belkıs Mahallesi’nde otobüs durağının arttırılmasına yönelik çalışmaların başlatılmasını istedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla adından söz ettiren başkan Fatma Şahin, sorunları yerinde görmek, vatandaşları dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam etti. Mahalle muhtarlarıyla problemleri yerinde inceleyen başkan Şahin, çözüm odaklı sorun çözen yaklaşımıyla yine vatandaşların gönlünde taht kurdu. Mesaisine, Şehitkâmil ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nden başlayan Şahin, hem yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, hem de mahallenin eksikliklerini tespit etti, ekibine eksikliklerin giderilmesine dönük talimatlar verdi. Tamamlanan çalışmaların yansımasını mahalle muhtarı Enver Özekici’yle istişare eden Şahin, mahallelinin toplu taşımalarda yaşadığı yoğunluktan ve gelişen mahalle sınırlarından dolayı yetersiz kalan otobüs durak sayısının arttırılmasına dönük isteğine karşılık verdi, ekibine sorunun çözümü için çalışmaların başlatılmasını istedi. Muhtar Özekici’yi yanına alarak durakları gezen başkan, durakta araç bekleyen vatandaşlarla yakından ilgilendi, ayaküstü sohbet etti.

Belkıs Mahallesi’nin yıllardır yaşadığı su sıkıntısının giderilmesi için gösterdiği çabadan ötürü başkan Fatma Şahin’e teşekkür eden mahalle sakinleri, mahallede devam eden asfalt ve kasis çalışmalarının bitirilmesiyle mahalledeki eksikliklerin giderileceğini söyledi.

GAZİANTEP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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