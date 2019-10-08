-GAÜN’de mühendisliğe dair farklı bakış açıları konferansı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür,“Mühendisliğe Dair Farklı Bakış Açıları” Konferansında yaptığı konuşmasında mühendis adaylarına seslenerek, “Bu teknoloji çağında üretken, kendi düşüncesini ve milli ananelerini de içine katarak, inovatif düşünceler geliştiren bir nesil yetiştirebilirsek gelecek Türkiye’nindir” dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Genç EMO işbirliğinde düzenlenen, konuşmacılığını GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram ve Yönetim Danışmanı Bilal Ekmekçi'nin yaptığı Mühendisliğe Dair Farklı Bakış Açıları Konferansı gerçekleşti.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleşen konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Türkiye değişiyor, dönüşüyor. Bu değişim, dönüşümü öncüleri de gelecek nesli oluşturacak olan sizlersiniz. Eğer bu teknoloji çağında üretken, kendi düşüncesini ve milli ananelerini de içine katarak, inovatif düşünceler geliştiren bir nesil yetiştirebilirsek gelecek Türkiye’nindir” dedi.

Konuşmasında mühendis adaylarına seslenen Prof. Dr. Gür şunları söyledi: “Dünyada mühendislik evriliyor. Türkiye’de son zamanlarda belki bir enflasyon oluştu. Aşırı sayıda mühendislik fakülteleri açılıyor ve çok sayıda mühendis yetiştiriyoruz. Ancak rakipleriniz çok güçlü. Bu rekabet içerisinde mühendisliği farklı bir noktada anlamanız hele bir de elektrik elektronik mühendisi olarak o içinizdeki elektriği dışarıya yansıtmanız lazım. İşte bu elektriği yansıtacak sizi diğerlerinden farklı kılacak bazı tecrübelere ihtiyacınız var.”

Tecrübe kitaptan öğrenilmiyor

Öğrencilere, Gaziantep Üniversitesi’nde, Türkiye’nin en iyi eğitim ortamlarının birisinde yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. Gür,“Eğitim kulvarı içerisinde size verilecekler belli şeylerdir, müfredat içerisindedir. Bir de tecrübe vardır. Bu tecrübeyi de almak kolay değil. İki değerli hocamız, sizin için buradalar. Bu hocalarımız hem akademia içerisinde teorik bilgi ama aynı zamanda sanayiye de tecrübelerini paylaşıp, danışmanlık oluşturan pratik hayatın içerisinde de olan kişiler. Bilgiyi güç olarak nakde dönüştüren hocalarımız var. Onlardan iyi istifade edin. Tecrübe kolay kazanılmıyor. Hiçbir tecrübe kitaptan öğrenilmiyor. Yaşanmışlıklar insana çok şey öğretiyor. Değerli hocalarımızdan iyi istifade edin” şeklinde konuştu.

Hayal etmekten korkmuyoruz

EMO’nunmisyonu hakkında katılımcıları bilgilendiren Genç EMO Başkanı Cem Yüceer, öğrenciler için sektörle ilgili yeniliklere enerji santrallerine, fabrikalara teknoloji merkezlerine gezi düzenleyerek çalışabilecekleri, istedikleri alanlarla ilgili bilgi toplamalarını sağladıklarını belirterek,“Bunları kendimize görev edindik. Arkadaşlarımıza yararlı olmak istiyoruz. ‘Mezun olduktan sonra ne yapacağım’ deyip kararsız kalmalarını istemiyoruz. Vizyonumuz ise hayallerimiz ve ufkumuz çok açık. Hayal etmekten korkmuyoruz” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı İslim Arıkan ise, “Teknoloji çağındayız. Bu güç teknolojileri bilme ve uygulamayla oluyor. Mühendislik, teknoloji, bilim insanı demek. İki değerli konuşmacımız da sahip oldukları bilgiyi ve gücü nasıl kazandıklarını bizlerle paylaşacaklar. Bilmenin, öğrenmenin ve bunu kullanmanın metodları, başarıya götüren yolları anlatacaklar” diye konuştu.

GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, sunumunda öğrencilere genel bir mühendislik çerçevesi çizerek, lokalde değil genelde dünya çapında bir mühendis olmanın tekniklerini, yollarını paylaştı. Program, Yönetim Danışmanı Bilal Ekmekçi’nin sunumuyla devam etti.

GAZİANTEP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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