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Karkamış Belediye Başkanı Doğan’dan hizmet değerlendirmeleri

İHA

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, 31 Mart Seçimlerinin ardından yapılan hizmetler ve yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karkamış Belediye Başkanı Doğan’dan hizmet değerlendirmeleri

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, 31 Mart Seçimlerinin ardından yapılan hizmetler ve yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, yerel seçimlerden itibaren yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçen büyükşehir yasasının ardından ilçe belediyelerinin hizmet alanlarının daraldığını söyleyen Ali Doğan, kendi sınırları içerisinde vatandaşa hizmet ulaştırmak için gerekli gayreti gösterdiklerini vurguladı.
Ali Doğan, yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki ana yollar ve şehir merkezindeki büyük caddeler büyükşehire bağlıdır. O yollardaki ağaçlandırmalar bile büyükşehire aittir. Yani oradaki pankartlar, afişler, billboardlar ve alt yapı büyükşehire ait. Ama biz buralara hizmet ulaştırabilmek için de çalışıyoruz. Konu ile ilgili vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın görüşlerini ve isteklerini alarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yani vatandaşlarımızın yol, mezarlık, alt yapı ve diğer talepleri var bunları yerine getirmek için çabalıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini üç nüsha olarak alıp birini Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve birini de Valimize ulaştırıp bir nüshayı da kendi belediyemizde tutuyoruz” dedi.
Vatandaşların tepki ve eleştirilerini de değerlendiren Doğan, “Vatandaşların istekleri arasında şuana kadar yol çalışmalarında mesafe kat ettik. Bu kapsamda ilçemizdeki yollarda yama çalışmalarına başlandı. O nedenle bu konudaki teşekkürlerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımıza iletiyoruz. Alt yapı ile alakalı da henüz bir çalışma yapılmadı ama onunla ilgili de çalışmalarımız olacak. Konu ile alakalı da yaklaşık 2 ay önce ilçemize temiz su borusu çekildi. Bazı mahallerimizin su sorunları ve bu temiz su hattı ile sorunları da halledeceğiz. Çünkü alt yapı ile ilgili bir çok mahallemizde sorun var. Zamanla bunların hepsini çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
İlçede özellikle mezarlıklarla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ali Doğan, “Mezarlıklarda daha önceleri ot mücadelesi yaptık. Mezarlıklarla ilgili çevre düzenlemelerini de imkanlarımız dahilinde yaptık. Buralardaki ve ilçede genelindeki ilaçlamalarla ilgili de çeşitli taleplerimiz oldu ama yetişemediler. Bu noktada da biz yine elimizden geleni yaptık. Biz mümkün mertebe kendi sınırlarımız içinde ve imkanlarımız dâhilinde buradaki halkımıza daha rahat ve daha huzurlu bir ortam sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan ve yapılması planlanan hizmetler
Yerel seçimlerden itibaren yaptıkları diğer hizmetlerden de bahseden Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, “Göreve başladığımız zaman bize çiçek göndermek isteyen vatandaşlarımızı öğrencilere burs desteği sağlamak için çiçek yerine bağış yapmaları çağrısında bulunduk. Bu ayda öğrencilerimiz adına yapılan bağışları burs olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Sonrasında Fırat Nehri kenarında ıslah çalışması yaptık. Ardından nane paketleme, eleme ve nane yağı çıkartma ile ilgili çalışmalarımız oldu. Bu zaten seçim vaatlerimizde de vardı. Bu sayede çiftçimizin mahsulünü eder fiyata alıp onlara ekonomik açıdan fayda sağlayacağız. Belediyemizde yetersiz olan garaj yerine daha büyük bir garaj yaptık. Mesire alanlarında çalışmalarımız oldu. İlçede bir çay bahçesi çalışmamız oldu. Kırsal mahallerimizde inşaatına başlanmış olan 4 tane taziye evini de tamamladık. Bunları da peyzaj çalışmalarının ardından hizmete açacağız. Bir diğer önemli bir projemizde ise Uludağ Üniversitesi ile Ege Üniversitesi öğrencilerini kapsayan bir proje üzerine çalışıyoruz. En kısa zamanda da o projeyi hayata geçireceğiz ve 2020 yılı Karkamış’ın yılı olacak. Ayrıca en kısa zamanda kuracağımız tekstil fabrikası ile ilçemizde yeni bir kazanç kapısı açacağız. Son olarak kentsel dönüşümle ilgili de Karkamış için büyük bir projemiz olacak. Onu da en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

GAZİANTEP

08 Ekim 2019 Salı

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