Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor

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Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYDPKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Türkiye'nin kuzey ve batı illerinden zırhlı araçlar, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, AynelArap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gönderiliyor.

Zırhlı araçlar günlerdir aralıksız ve geniş güvenlik tedbirleri arasında, konuşlandırılacakları sınır hattına doğru ilerliyor.

GAZİANTEP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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