Gaziantep polisinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe Narkotik polislerin durdurduğu bir tır ve yolcu otobüsünde 21 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir tır ve yolcu otobüsünde toplam 21 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden Gaziantep'te uyuşturucu sevkiyatı olacağı ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kent girişindeki uygulama noktasında farklı zamanlarda bir tır ve bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan ve plakası açıklanmayan tırda yapılan aramada daralı 10 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Plakası açıklanmayan otobüste yapılan aramada ise bir yolcu valizine gizlenmiş şekilde 9 kilo 500 gram toz esrar maddesi bulan ekipler, her iki olayla ilgili ise O.C. ve A.İ isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

GAZİANTEP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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