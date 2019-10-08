Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan TIR ve yolcu otobüsündeki valizde yapılan aramada 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirildi, sürücüler O.C. ve A.İ. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. ŞanlıurfaGaziantep yolunda kontrol noktası oluşturan polis, plakası belirlenen TIR ve yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler araçlarda yaptığı aramda 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, sürücüler O.C. ve A.İ.'yi gözaltına aldı.



GAZİANTEP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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