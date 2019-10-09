Çocuklarda sık ishal nedeni: Rotavirüs

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Hüner, çocuk ve bebeklerde ishal ve aşırı su kaybı yapan rota virüse karşı ebeveynleri uyardı. Dr. Hüner, rota virüsü enfeksiyonunun gerekli önlemler alınmayıp tedavi edilmediğinde ölümcül olabileceğini söyledi.

Rota virüsü, her yaşta görülebildiği gibi en sık 5 yaş altındaki çocuklarda görülür. Özellikle 615 aylık bebeklerde daha ağır seyreder. Rota virüsün neden olduğu, mide ve bağırsakları tutan, kusma ve ishalle seyreden enfeksiyon, dışkı, ağız ve solunum yolu ile bulaşıcı özellik taşır. Özel Hatem Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Ekran Hüner, hastalığın oldukça bulaşıcı oyduğunu belirterek, "Rota virüsü dünyada çok yaygın olarak görülür. Gerekli önlemler alınmayıp tedavi edilmediğinde de ölümcül olabilir" dedi.

Rota virüsü nedeniyle oluşan ishallerin ılıman iklimlerde ve daha çok kış aylarında görüldüğüne dikkat çeken Dr. Hüner, "Kuluçka süresi ortalama 13 gündür. Hastalığa neden olan rota virüs ishalin ortaya çıkmasından günler önce ve hastalık bulgularının kendini göstermesinden 15 gün sonrasına kadar dışkıda bulunabilir. İshal ortalama 67 gün devam eder. Ağır bir ishal durumu söz konusu olduğunda ciddi sıvı kayıpları oluşur ve hastaneye yatış gerektirir. Rota virüsü enfeksiyonunun tanısı dışkıda etken olan rota virüs antikorlarının gösterilmesi ile konulabilir. Bulaşma ağızdışkı yolu ile olurken sıklıkla toplu yaşanan yerlerde salgınlara yol açar. Hastalığın bulaşmasında rota virüsünün üzerine yapıştığı iç çamaşırları, giysiler, oyuncak ve yatak çarşafları önemli rol oynar. Çocukları böyle salgınlardan korumak için özellikle el temizliğine dikkat edilmesini öneriyoruz" dedi.



"Aşı hastalıktan korunmak için çok önemli"

Rota virüs tedavisinde, antibiyotik ve ishal durdurucu ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini ifade eden Dr. Hüner, "Tedavide amaç kaybedilen su, tuz ve şekeri yerine koymaktır. Rota virüsü olan ancak kusması olmayan çocuklara öğünlerin az ve sık olarak verilmesi önerilir. Çocuğa öğünlerde ağızdan, özel olarak hazırlanmış tuzlu şekerli su karışımları ve yağsız yiyecek verilmelidir. Öğünlerde çocuklara yoğurt, pirinçli yoğurt çorbaları, patates ve muz gibi ishale uygun besin maddeleri, bebeklere ise anne sütü ve özel ishal mamaları verilebilir. Su kaybı olan , kusan bebek ve çocukların da hastaneye yatırılarak damardan sıvı desteği almaları gerekir. Rota virüs enfeksiyonundan korunmak içinse hijyen kurallarına dikkat etmek gerekir. Çocukların el temizliğine büyük önem verilmeli. Özellikle kreş ve anaokulu öğrencilerinin hasta olduğunda okula gönderilmemesi önerilir. Ev içi bulaşmaları önlemek için ortak kullanılan oyuncak ve benzeri eşyaların temizliğine özen gösterilmeli. Emziren anneler ise bebeğin altını temizledikten sonra ellerini yıkamadan bebeğe temas etmemeli. Korunmada hastalık için geliştirilen rota virüs aşılarının uygulanması da çok önemlidir. Aşının iki doz ve üç doz yapılan farklı tipleri bulunur. Üç doz olan genellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü ayda; iki doz uygulanan ise ikinci ve dördüncü ya da üçüncü ve beşinci aylarda yapılır" diye konuştu.

GAZİANTEP 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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