Okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde ceza yağdı

Gaziantep'te okul önlerinde yapılan denetimlerde 5 araca 10 bin 668 TL trafik cezası kesilirken 1 iş yeri sahibi ve 2 şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü tarafından kentteki 10 okulun çevresi, 4 park ve bir büfede denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde 198 şahıs, 22 okul servisi, 25 özel araç, 3 motosiklet kontrol edildi. Uygulamalarda, 1 araç ve 1 motosiklet trafikten men edilirken toplamda 5 araç sürücüsüne 10 bin 668 TL trafik para cezası kesildi. Ayrıca evraklarını ibraz edemeyen 1 iş yeri sahibi ve kimliğini ibraz edemeyen 2 şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.



Uyuşturucu madde yakalandı

Denetimlerde İbni Sina Mahallesi, Mevlana Anadolu Lisesi önünde bekleyen N.B isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında yaklaşık 5,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Aynı okulun önünde park halinde bulunan bir ticari taksi içerisindeki 2 şüpheli şahsın üst araması yapan ekipler, şahıslardan M.İ.'nin üzerinde 35,12 gram metamfetamin ve 5,86 gram esrar ele geçirdi. Her 2 zanlıyı da gözaltına alan ekipler, uyuşturucu maddelere de imha etmek üzere el koydu.

GAZİANTEP 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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