Gaziantep'ten 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde Gaziantep'ten Suriye sınırına gitmek üzere yaklaşık 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı. Konvoyda, tank ve zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ve yaşam malzemeleri de bulunuyor.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Gaziantep 5. Zirhli Tugay Komutanlığından çıkan ve içerisinde tankların yanı sıra mühimmat, makineli tüfekli pikap, zırhlı araç ve otobüslerin bulunduğu yaklaşık 150 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametine doğru hareket etti. Konvoydaki tank, zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemelerinin Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, AynelArap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine götürüldüğü belirtildi.

GAZİANTEP 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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