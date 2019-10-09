Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

GAZİANTEP 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekâtta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.



GAZİANTEP 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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