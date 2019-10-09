Salça ve zeytinyağı hırsızı yakalandı

Bu kez sonu ölüm olmadı, onu bir kadın kurtardı!

Gaziantep'te evlerden salça ve zeytinyağı çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 2 evden salça ve zeytinyağı çalınmasının ardından harekete geçti. Ekipler yürüttükleri çalışmaların ardından kimliğini tespit ettiği M.Ç. isimli şahsı, yapılan operasyonla gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden M.Ç., çaldığı malzemeleri sattığını belirtti. Çalınan salça ve zeytin yağlarının yerini de tespit eden ekipler, 3 adet kova içerisinde toplam 35 kilogram salça ile 4 adet plastik bidon ve 1 adet teneke kap içerisindeki zeytinyağını bularak sahiplerine teslim etti.

Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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