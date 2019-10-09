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Barış Pınarı Harekatı'na Sanko'dan destek SANKO Üniversitesi Senatosu harekata destek kararı aldı

İHA

SANKO Üniversitesi Senatosu, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatını’ destek kararı aldı.
SANKO Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı başkanlığında toplanan senatonun, “Barış Pınarı Harekatına” yönelik aldığı kararın kamuoyu ile paylaşılmasını oybirliği ile kararlaştırdığı bildirildi.
Senato kararında şu görüşlere yer verildi:
“Ülkemizin, aziz milletimizin ve Suriye Halkının güvenliği, bölgemizde barış ve huzurun temini için Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatını’ SANKO Üniversitesi Senatosu olarak destekliyoruz. Allah Mehmetçiklerimizi korusun. Destek ve Dualarımız Kahraman Türk Ordumuzla birliktedir.
‘Barış Pınarı Harekatına’ destek vermek amacıyla üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin katılacağı kan bağışı kampanyasının başlatılmasına da oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Bu arada, kan bağışı kampanyasının yarın (10 Ekim 2019) başlatılacağı açıklandı.

GAZİANTEP

09 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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