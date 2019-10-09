Karkamış'ta okullara harekat tatili

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Gaziantep Valiliği, Fırat'ın doğusuna düzenlenen harekat nedeniyle Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde okulların bir gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Gaziantep ili Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı olarak 10 Ekim 2019 Perşembe günü (1 günlüğüne) tatil edilmiştir" denildi.

GAZİANTEP 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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