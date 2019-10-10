Suriye sınırına komando sevkiyatı

HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay´dan akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa´da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.
GAZİANTEP
10 Ekim 2019 Perşembe
- İMSAK 05:07
- GÜNEŞ 06:26
- ÖĞLE 12:23
- İKİNDİ 15:36
- AKŞAM 18:09
- YATSI 19:24