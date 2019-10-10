Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

GAZİANTEP 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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