Sağlık-Sen'den Barış Pınarı Harekatına destek Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Ali Arayıcı: "Suriye toprakları Barış Pınarı ile sulanacak"

SağlıkSen Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Ali Arayıcı sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı harekatına destek vererek, "Suriye toprakları Barış Pınarı ile sulanacak" dedi.

Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamasında Suriye ile 911 kilometre sınırımız bulunduğunu hatırlatarak ülke sınırlarını tehdit eden terör örgütüne dikkat çekti. Şube Başkanı Arayıcı, "Ülkemizin güneyinde, Suriye sınırında oluşturulmak istenen terör koridoru vatanımızın birlik ve bütünlüğü için büyük bir tehdittir. Türkiye olarak böyle bir tehdide karşı sessiz kalmamız düşünülemezdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile emperyalist güçlerin oluşturmak istediği terör koridorunun önünü kesen devletimiz, şimdi de Fırat'ın Doğusuna yönelik bu harekatla emperyalizmin taşeronluğunu yapan terör örgütünü süpürerek, bölgeyi asıl sahiplerine teslim edecektir" dedi.

Suriye'ye de barış ve huzur getirecek olan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerine vurgu yapan Başkan Arayıcı, "Barış Pınarı Harekatı, sadece ülkemizin güvenliğine değil bölge barışına da büyük katkı sağlayacaktır. Bu harekat, bir taraftan terör örgütlerinin oluşturduğu koridorun ortadan kaldırılması diğer taraftan da Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için atılmış çok önemli bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı, yıllardır kan gölüne dönen Suriye'ye yeniden barışın ve huzurun hakim kılınmasını sağlayacaktır. Suriye toprakları Barış Pınarı ile sulanacaktır. Türk ordusu hiçbir zaman işgalci olmamıştır. Gittiği her yere barış ve huzur götürmüştür. Yüce Allahım, harekata katılan tüm kahraman ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizledir" diye konuştu.

GAZİANTEP 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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