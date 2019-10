Güneydoğulu İhracatçılardan Barış Pınarı Harekâtı'na Destek

Fırat’ın doğusunda oluşturulan terör koridorunu barış koridoruna çevirmeyi hedefleyen, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekâtına destek veren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci harekâtın başarılı geçmesini dileyerek “Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Devletimizin ve şanlı ordumuzun her zaman yanındayız” dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve sınır güvenliğiyle bölge barışını sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekâtına destek verdiklerini ifade etti. Başkan Kileci, "Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, sınır güvenliğimiz ve milletimizin, gelecek nesillerimizin özgürlüğü için yapılan her hareketi, her düşünceyi sonuna kadar destekliyor, Mehmetçiklerimizin; bugün Fırat’ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekâtından muzaffer çıkmasını diliyor, harekât sonrası bölgede huzur ve güvenin yeniden oluşmasını temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz” Kahraman Türk askerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

