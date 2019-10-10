GSO'dan Barış Pınarı harekatına destek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Barış Pınarı Harekatı ile terör koridoru barış koridoruna dönüşecek”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenlik koridoruyla bölgedeki insanların terör örgütlerinin elinden kurtarılacağını ve bölgenin barış koridoruna dönüşeceğini söyledi.

Adnan Ünverdi yaptığı açıklamada, “Ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine yönelik yeni ve büyük bir harekat başlatmıştır. Bu Türkiye’nin terör örgütlerine karşı en meşru hakkıdır ve kahraman Mehmetçiğimiz gereğini yapacaktır” dedi.

Terör örgütlerine yönelik yapılan harekatların ülkemizin güvenliği kadar sınır ötesindeki mazlum insanlar için de umut olduğuna vurgu yapan Adnan Ünverdi, “Çünkü Mehmetçiğimiz gittiği yere barış, güven ve huzur götürür. Oluşturulacak güvenli bölge ile o bölgedeki insanlar terör örgütlerinin elinden kurtarılacak ve bölge güven koridoruna dönüşecek. Biziler devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız ve Barış Pınarı Harekatının da sonuna kadar destekçisiyiz. Allah Şanlı Ordumuza, Kahraman Mehmetçiğimize güç versin, muzaffer kılsın. Millet olarak tek yürek kalbimiz ve dualarımız güvenlik güçlerimizle” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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