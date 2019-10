Polisgücü'nden Barış Pınarı Harekatına destek

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini açıkladı. Kaplan, kulüp olarak harekatın başarılı olması için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Fırat’ın doğusunda terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na bir destekte Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünden geldi. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan bütün dünyanın barışa ihtiyaç duyduğu bir dönemde Türkiye’nin güneyinde ülke barışını tehdit edecek oluşumlara asla izin verilemeyeceğini vurguladı. Kaplan, Kuzey Suriye’de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun sadece Türkiye’yi değil, Ortadoğu ve Avrupa’yı da tehdit ettiğini ifade ederek Türk ordusu tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası, milletin istikbali için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Kaplan “Terörün hiçbir türüne izin verilemez. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, bölgenin huzur ve istikrarı için Mehmetçiklerimiz tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekatının başarısı için dua ediyoruz. Gerek bireysel olarak gerekse de Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü olarak üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Zaferle sonuçlanacağına ve sadece Ortadoğu değil, dünya barışına önemli bir katkı sunacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz” diye konuştu.

