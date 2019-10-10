\u015eehitkamil Belediye Ba\u015fkan\u0131 R\u0131dvan Fad\u0131lo\u011flu, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na ili\u015fkin, \u201cG\u00fcney s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131zda olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan ter\u00f6r koridorunu yok etme amac\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan operasyon b\u00f6lgeye, bar\u0131\u015f ve huzurun egemen olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r\u201d dedi. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n emri do\u011frultusunda T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klamada bulunan \u015eehitkamil Belediye Ba\u015fkan\u0131 R\u0131dvan Fad\u0131lo\u011flu, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye\u2019nin kuzeyinde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine y\u00f6nelik Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019n\u0131 ba\u015flatt\u0131. G\u00fcney s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131zda olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan ter\u00f6r koridorunu yok etme amac\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan operasyon; b\u00f6lgeye, bar\u0131\u015f ve huzurun egemen olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. Operasyonda g\u00f6rev alan Mehmet\u00e7i\u011fin ba\u015far\u0131l\u0131 olaca\u011f\u0131na sonsuz g\u00fcven duyuyoruz. Rabbim, Mehmet\u00e7i\u011fimizi muzaffer k\u0131ls\u0131n. Allah, kahraman askerlerimizi korusun, sa\u011f salim ailelerine kavu\u015ftursun. \u015eanl\u0131 ordumuzun kahraman evlatlar\u0131 i\u00e7in 80 milyon tek y\u00fcrek olduk. Vatan u\u011fruna canlar\u0131 pahas\u0131na b\u00f6lgede bulunan her Mehmet\u00e7i\u011fimize \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 iletiyorum diye konu\u015ftu.