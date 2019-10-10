Gaziantep \u00dcniversitesi (GA\u00dcN) taraf\u0131ndan 1417 Ekim tarihleri aras\u0131nda d\u00fczenlenecek D\u00fcnya G\u00f6\u00e7 ve M\u00fclteci Kongresi i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klarda son a\u015famaya gelindi. D\u00fcnyan\u0131n 21 \u00fclkesinden gelen akademisyen ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan kongrede, g\u00f6\u00e7men ve m\u00fcltecilerin sa\u011fl\u0131k, hukuk, toplumsal ve k\u00fclt\u00fcrel sorunlar\u0131 ele al\u0131nacak. Kangrenin d\u00fczenlenmesinde son d\u00fczl\u00fc\u011fe girilmesi nedeniyle Rekt\u00f6r Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Prof. Dr. \u015eehmus Demir ve Metin Bedir, Rekt\u00f6r Dan\u0131\u015fman\u0131 Prof. Dr. S\u00fcleyman Ganida\u011fl\u0131, G\u00f6\u00e7 Enstit\u00fcs\u00fc M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Mehmet Nuri G\u00fcltekin, Genel Sekreter Do\u00e7. Dr. Ayhan Do\u011fan ve Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Nuh Okumu\u015f ile birlikte bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyen GA\u00dcN Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Ali G\u00fcr, \u00fcniversite olarak T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nde gelen g\u00fcndemi olan Suriye konusunda Suriye\u2019de sava\u015f\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 2011 y\u0131l\u0131ndan buyana \u00f6nemli bir misyon \u00fcstlendiklerini ve \u00f6\u011frenim \u00e7a\u011f\u0131ndaki gen\u00e7lere kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. Daha sonra Suriyeli gen\u00e7lere kendi dillerinde e\u011fitim imkan\u0131 sa\u011flayan programlar a\u00e7t\u0131klar\u0131n\u0131, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l e\u011fitime ba\u015flayan Cerablus Meslek Y\u00fcksek Okulu\u2019ndan sonra, \u00f6nceki g\u00fcn de ElBab, Azez ve Afrin\u2019de \u00fc\u00e7 fak\u00fcltede derslerin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden G\u00fcr, \u201cOrdumuz bir yandan g\u00fcvenli\u011fin sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in s\u0131n\u0131r \u00f6tesi operasyon d\u00fczenlerken, biz de ayn\u0131 g\u00fcn e\u011fitim ordumuzla Suriye\u2019ye girdik ve gen\u00e7lerimizin e\u011fitimi i\u00e7in start verdik\u201d dedi. Kongreye kat\u0131l\u0131m \u00e7ok y\u00fcksek Gaziantep \u00dcniversitesi ve Global Health ve Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) organizat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnde, d\u00fczenlenecek olan kongrenin Gaziantep \u00dcniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi ba\u015fta olmak \u00fczere farkl\u0131 salonlarda ger\u00e7ekle\u015fece\u011fini kaydeden Rekt\u00f6r Prof. Dr. Ali G\u00fcr, konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015f\u00f6yle dedi: \u201cKongremiz, panel, \u00e7al\u0131\u015ftay ve at\u00f6lyeleri kaps\u0131yor. Yakla\u015f\u0131k 60 oturumun ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi kongreye Nebraska \u00dcniversitesi, Trent \u00dcniversitesi, Waterloo \u00dcniversitesi, Saint Marry\u2019s \u00dcniversitesi Warwick \u00dcniversitesi, Innsbruck \u00dcniversitesi, K\u00f6ln \u00dcniversitesi ve Beyrut Amerikan \u00dcniversitesi bilimsel ve akademik destek sunuyor. Kongrede T\u00fcrkiye, Amerika Birle\u015fik Devletleri, Kanada, Avrupa, Uzak Do\u011fu, Orta Do\u011fu ile Kuzey Afrika olmak \u00fczere 21 \u00fclkeden \u00f6nde gelen akademisyen, ara\u015ft\u0131rmac\u0131, uluslararas\u0131 organizasyon, dernek ve sivil toplum temsilcisi; m\u00fclteci sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve y\u00f6netimi, e\u011fitim, istihdam ve toplumsal uyum konular\u0131nda \u00f6nemli tart\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fctecek. Yakla\u015f\u0131k 100 \u00fcniversiteden 250\u2019ye yak\u0131n akademisyenin kat\u0131l\u0131m g\u00f6sterece\u011fi kongrede 13,1 milyon yerinden edilmi\u015f Suriyelinin acil ihtiya\u00e7lar\u0131na nas\u0131l cevap verilebilece\u011fi, ya\u015fam ko\u015fullar\u0131n\u0131n nas\u0131l iyile\u015ftirilebilece\u011fi, uluslararas\u0131 haklardan ve \u00fclkelerin vatanda\u015fl\u0131k haklar\u0131ndan etkin bir \u015fekilde nas\u0131l yararlanabilecekleri gibi konular\u0131n da ele al\u0131nmas\u0131 hedefleniyor.\u201d \u00d6n yarg\u0131s\u0131z katk\u0131 yapan tek \u00fclke T\u00fcrkiye Rekt\u00f6r Prof. Dr. G\u00fcr, kongrenin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu\u2019nun kat\u0131lmas\u0131 planlanan kongrede, d\u00fcnyan\u0131n bir\u00e7ok b\u00f6lgesindeki Suriyeli\u2019nin ruhsal, akut ve kronik hastal\u0131k durumlar\u0131n\u0131n y\u00f6netimini geli\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fan giri\u015fimler ve sa\u011fl\u0131k haklar\u0131 ile ilgili bir bildirinin de yay\u0131mlanmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgularken, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: \u201cG\u00f6\u00e7 meselesi oldu\u011fu zaman hi\u00e7bir \u00f6n yarg\u0131s\u0131 olmadan, tamamen insani etik kurallar i\u00e7erisinde davran\u0131p, kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7an tek \u00fclke T\u00fcrkiye\u2019dir. Bunu hi\u00e7 tart\u0131\u015fm\u0131yoruz bile. Yine g\u00f6\u00e7 meselesi oldu\u011funda ve dramatik olaylar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 noktada inisiyatif alarak her t\u00fcrl\u00fc dinamik s\u00fcreci y\u00fcr\u00fcten \u00fcniversite T\u00fcrkiye\u2019de yine Gaziantep \u00dcniversitesi. Bunu bir taraftan e\u011fitim, lisans programlar\u0131 a\u00e7arak di\u011fer taraftan s\u0131n\u0131r \u00f6tesinde T\u00fcrkiye\u2019nin ilk defa yapt\u0131\u011f\u0131 \u00fcniversiteye ba\u011fl\u0131 fak\u00fclteler a\u00e7arak di\u011fer taraftan d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck g\u00f6\u00e7le ilgili kongresine ev sahipli\u011fi yaparak \u00f6b\u00fcr taraftan umuyoruz ki yeni ba\u015flayan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131nda en k\u0131sa s\u00fcrede ordumuz muzaffer olsun. O b\u00f6lgeler ter\u00f6rden temizlensin ve hi\u00e7bir askerimizin, hi\u00e7bir masumun hi\u00e7bir sivilin de aya\u011f\u0131na ta\u015f de\u011fmesin diyoruz. Ancak olur ya askerlerimizden veya sivillerden yararlanan olursa da bu konuda yetkilendirilmi\u015f ilk hastane tedavi i\u00e7in yine Gaziantep \u00dcniversitesi Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi olmu\u015ftur.\u201d I\u015f\u0131\u011f\u0131 Gaziantep \u00dcniversitesi yakt\u0131 Merkezi ABD\u2019de bulunan ve Gaziantep \u00dcniversitesi\u2019nin kongre d\u00fczenleme orta\u011f\u0131 olan Global Sa\u011fl\u0131k Ara\u015ft\u0131rma Y\u00f6netim Ve \u00c7\u00f6z\u00fcmleri Derne\u011fi\u2019nin Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Adnan Hammad ise, Ortado\u011fu\u2019nun bu t\u00fcr krizleri s\u0131k\u00e7a ya\u015fad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekerken, \u201cD\u00fcnyada yakla\u015f\u0131k 65 milyon m\u00fclteci vard\u0131r. Ne yaz\u0131k ki o m\u00fcltecilerin y\u00fczde 51\u2019i Orta Do\u011fu ve Kuzey Afrika\u2019da ya\u015f\u0131yor. Kad\u0131nlar ve \u00e7ocuklar o oran\u0131n y\u00fczde 31\u2019ini olu\u015fturuyor. T\u00fcrkiye\u2019de yakla\u015f\u0131k 3 milyon Suriyeli konakl\u0131yor ve y\u00fck\u00fc sorumlulu\u011fu olduk\u00e7a fazla. Kongremize, 23 \u00fclkeden 258 bilim adam\u0131 gelecek. Bu bilim adamlar\u0131 m\u00fclteciler ve zorunlu g\u00f6\u00e7menlik hakk\u0131nda konu\u015facaklar. Benim umudum Gaziantep \u00dcniversitesi bu konuda yat\u0131r\u0131m yapacak ve ili\u015fkileri kurmak ad\u0131na hem bilim adamlar\u0131, hem sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 hem de h\u00fck\u00fcmet kurulu\u015flarla bulu\u015farak bir ili\u015fki kuracak. Hayalim \u015fudur; ne zaman karanl\u0131k varsa o \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 biz yakmal\u0131y\u0131z. \u015eu andaki bu \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 Gaziantep \u00dcniversitesi yak\u0131yor.\u201d