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GAGİAD Başkanı Tezel’den Barış Pınar Harekatına tam destek

İHA

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.
Gaziantep Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Suriye’nin kuzey bölgesini terörist gruplardan kurtarmak amacı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir bildiri yayımladı.
GAGİAD Başkanı Tezel, bildiride, "Ülkemizin kuruluş felsefesi olan Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, Cihanda sulh’ ilkesini daha iyi kavradığımız bugünlerde, barış ortamından her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılan bölgelerin huzura kavuşması hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarımızın güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Mehmetçiklerimizin elinden geleni yapacağı kanaatindeyim. Bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, Aziz milletimizin ve Suriye halkının güvenliği için bu harekata girişmesinin zorunlu olduğu bir gerçektir. Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden operasyonlar şimdi Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye barış ve huzur getirecektir. Vatan bütünlüğü ve tüm bölge halkının güvenliğini tehdit altında bırakacak her türlü eyleme Türk Silah Kuvvetleri müdahale ederek, bölgenin güvenliğini sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.
Tezel, bildirinin son bölümünde ise, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli operasyonlardan biri olan Barış Pınarı Harekatı sonucunda inanıyorum ki bölgede huzur ve barışın temin edilmesi için çok önemli bir adım olacaktır. Devletimizin ve milletimizin geleceği için TSK’nın her zaman yanındayız. Destek ve dualarımız Kahraman Türk Ordumuzla birliktedir ” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

10 Ekim 2019 Perşembe

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