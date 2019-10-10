GAÜN Senatosu’ndan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Senatosu, sınır güvenliğimizi tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisi yayımladı.

Rektör Prof. Ali Gür başkanlığında toplanan Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nda alınan kararda, ülkemizin 2016 yılında sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı güvenli bölge stratejileri bağlamında önce Fırat Kalkanı, ardından da Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı bir şekilde, hiçbir sivile zarar verilmeden sonuçlandırıldığı vurgulandı. Aynı bildiride, "Aynı strateji bağlamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile hazırlanan “Barış Pınarı Harekat Planı” Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 09 Ekim 2019’da saat 16.00’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekat planı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda olduğu gibi, sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Bu harekatta hiçbir etnik ve dini grubu hedef almadığı gibi Suriye’nin tarihi, kültürel varlıkları ile altyapı tesisleri gibi sosyal yaşam alanlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine inancımız tamdır. Gaziantep Üniversitesi Senatosu olarak TSK’nın başarıyla icra ettiği Barış Pınarı Harekatı’nın arkasındayız ve bu operasyonları destekliyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin birliği, dirliği, sulh ve selameti için harekatın, tüm terör odakları temizleninceye ve terör tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devem etmesi temennimizdir kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:09

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.