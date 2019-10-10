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GAÜN’de Uluslararası Malzeme Ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı

İHA

GAÜN’de Uluslararası Malzeme Ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı

Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Katar Hamad Bin Khalifa University, İngiltere University of the West of England tarafından düzenlenen Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı GAÜN Mavera Kongre Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
GAÜN çok boyutlu bir üniversite
Konferansın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye’nin bölgesinde etkin, diline dinine ırkına bakmadan mağdur ve mazluma el uzatan güçlü, dinamik ve etkin bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir ülkenin bölgesinde ve coğrafyasında önemli izler bırakan ve projelere imza atan bir üniversitesinde sizi ağırlıyoruz. Gaziantep Üniversitesi çok boyutlu bir üniversite” dedi.
Rektör Prof. Dr. Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye’de dram ve insan hakları ihlallerinin başlamasının ardından yüksek öğrenim çağındaki Suriyeli gençlere kucak açtığını, kendi dillerinde Arapça Lisans Programı başlatan ilk ve tek üniversite olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Suriye’deki drama son vermek ve zulmü bitirmek adına güvenlikli bölgeler oluşturmak huzur ve barışı temin etmek için Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı akabinde dün başlayan ve kahraman ordumuzun huzur ve sükuneti sağlamak adına başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın siviller başta olmak üzere ordumuzun herhangi bir ferdine helal gelmemesi ve ayakları taşa değmemesi için dua ediyoruz, onların Allah yardımcısı olsun diyoruz. Çünkü onların atacakları bu adımlar sadece Türkiye, Orta Doğu değil dünya açısından da huzur ve sükunetin bir teminatı olacaktır. İşte Gaziantep Üniversitesi tam burada yine devreye giriyor. Operasyonun olduğu aynı dakikada 5 gün önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Suriye bölgesinde 3 fakülte açılma kararı verilmişti ki, 5 gün gibi kısa bir sürede biz Elbab başta olmak üzere Azez, Afrin, Cerablus buralarda fakültelerimizi eğitime açtık ve dün itibariyle eğitim başladı.”
Mühendislik ve tıp GAÜN’ün lider fakülteleri
Sosyal sorumluluklar üstlenen GAÜN’ün kendi alanı içerisinde bilimsel anlamda da her türlü faaliyete de ev sahipliği yaptığını belirten Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında şöyle dedi: “Mühendislik Fakültemiz, Tıp Fakültemiz Gaziantep Üniversitesi’nin önde gelen lider fakülteleridir. Sosyal alanda gelişmelerle birlikte bu iki fakültemiz bizim açımızdan her zaman öncül olmuştur. İşte bugün uluslararası bir kongreye çok sayıda üniversiteyle birlikte ortak uluslararası bir mühendislik programı izliyoruz. Büyük olmak böyle bir şey, bir taraftan savaştan temizlenen yerlere aynı gün eğitim götürürsünüz, diğer taraftan sosyal politikalar ve aynı zamanda sosyal duyarlılık projeleri kapsamında eğitimi başlatırsınız, diğer taraftan Göç Koordinasyonunu yaparak ülkelerin göç hususundaki politikalarına destek verirsiniz, öbür taraftan asıl amacımız olan eğitim politikaları üzerine de uluslararası kongrelerinizi yaparsınız.”
GAÜN bizim hamimiz
“Gaziantep Üniversitesi bizim için çok önemli çünkü bizim hamimiz olan bir üniversite” diyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise, çok genç bir üniversite olduklarını belirttiği konuşmasında, “2008 yılında kurulduk, 2010 yılı itibariyle de eğitim ve öğretime başladık. Gaziantep Üniversitesiyle daha önce de güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonra da yapacağımız işbirlikleri şehrimiz, bölgemiz, ulusal ve uluslararası alanda önemli çalışmalara, hizmetlere vesile olacak” dedi.
GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz da, son 78 yılda çok yaygın bir şekilde kullanılan Endüstri 4.0 kavramının geçmişine bakıldığında; Endüstri 1.0 ile 2.0 arasında yaklaşık 160 yıl, Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında yaklaşık 80 yıl, Endüstri 3.0 ile 4.0 arasında 40 yılın olduğunun görüldüğünü ifade etti. Doç. Dr. Yılmaz sözlerinin devamında, “Endüstri 4.0’ın konuşulmaya başlandığı günden bu yana geçen süreyi de dikkate aldığımızda Endüstri 5.0’a geçişimiz için yaklaşık 1015 yıllık bir sürenin olduğu net bir şekilde görülüyor. Endüstrimizin toplumla ilişkisini ortaya koyan yaklaşımlar, teknolojiyi duyguyla birleştiren yapay zeka yöntemleri dijital sektörün hayatımızın her noktasına girmesini kaçınılmaz kılıyor. Yazılı ve elektronik teknolojisinin gelişim ve değişim trendine bakıldığında yapay zeka, dijital platformlar ve artırılmış gerçeklik gibi üç ana başlık karşımıza çıkıyor” diyerek, teknoloji trendleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.”
Teknoloji her alana temas eder
Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Koordinatörü Torsten Haschenz da, Uluslararası Göç Organizasyonu’nun 5 yıldır Türkiye’de mültecilere ve yerel halka farklı alanlarda destek verdiğini kaydederek, “Konferansın ana teması olan teknoloji tek başına izole olan bir şey değil, ekonomi siyasi ve diğer birçok alana da birebir temas eder. Uluslararası Göç Örgütü’nün en çok önem verdiği alanlardan birisi de yenilenebilir enerjiyi kullanma çünkü direk çevreye etki etmektedir. Bu yüzden bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmaları sonrasında Katar Hamad Bin Khalifa University Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç ve İngiltere Bristol Üniversitesi Prof. Dr. Marwan Khraısheh sunumuyla program devam etti.

GAZİANTEP

10 Ekim 2019 Perşembe

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