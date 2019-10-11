Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

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NurdağıOsmaniye karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

NurdağıOsmaniye karayolu ayran tüneli mevkiinde meydana gelen kazada M. P. (45) yönetimindeki 27 E 4968 plakalı otomobil, G.Ş (55)’in kullandığı 46 PP 048 plakalı seyir halinde ki tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan M. P. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekibi yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı.

Osmaniye Devlet Hastanesine götürülen M. P. tedavi alıntına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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