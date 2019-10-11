8 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 25 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş Konya, Malatya ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi. Polis ekiplerinin operasyonunda, 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, 8 kişinin yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.



GAZİANTEP 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:08

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.