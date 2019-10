Gaziantep Polisgücü Avrupa seferine hazırlanıyor Polisgücü’nün Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, 2020 yılında yapılacak olan açık alan ve salon Avrupa şampiyonaları için hazırlıklarını sürdürürken, buradaki rakipleri de belli oldu.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, 2020’de açık alan ve salon hokeyinde gerçekleştirilecek olan dört ayrı Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Yoğun bir çalışma temposuyla şampiyonalara hazırlanan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları, 2020’de açık alan ve salon hokey şampiyonalarındaki dört şampiyonluk kupasını da Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, sporcuların yoğun bir antrenman takvimine tabi tutulduğunu ifade ederek, “Türkiye Kupası ve ardından Türkiye Süper Ligi'nde yarışacak olan takımlarımız 2020 şubat ve mayıs aylarında Avrupa’da gerçekleştirilecek olan kadın ve erkek Avrupa şampiyonalarında da Türkiye’yi temsil edecektir. Avrupa Trophy Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın rakipleri de belli oldu. 1416 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy 2020 Erkekler Salon Şampiyonası'nda İngiltere’nin East Grinstead Spor Kulübü, Hırvatistan’ın Hockey Club Zelina Kulübü. Hollanda’nın SCHS Kulübü, İrlanda’nın Three Rock Rovers Kulübü Portekiz’in AD Lousada Kulübü, İsviçre’nin HC Rotweiss Wettingen Kulübü ve Fransa’nın Luc Ronchin HC Kulübüyle karşılaşacağız. 2123 Şubat 2020 tarihleri arasında Litvanya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Kadınlar Salon Trophy Ligi'nde ise takımımız İtalya’nın HC Lorenzoni Bra Kulübü, İsviçre’nin HC Rotweiss Wettingen Kulübü, Hırvatistan’ın Hockey Club Zelina Kulübü, Fransa’nın Douai HC Kulübü, Çekya’nın SK Slavca Prague Kulübü, Belçika’nın Waterloo Ducks HC Kulübü ve Litvanya’nın Siaulai Ginstrekte SSG Kulübüyle karşılaşacak. Şubat 2020’de gerçekleştirilecek bu iki Avrupa Şampiyonası gerek ülkemiz, gerekse kulübümüz için büyük önem taşıyor” dedi.



"Mayıs 2020’de Kadın ve Erkek takımları Avrupa'da yarışacak"

Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımlarının mayıs 2020’de Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda da güçlü rakiplerle karşılaşacağını ifade eden Başkan Kaplan, “Buradaki rakiplerimizde yine Avrupa’nın en güçlü takımlarından oluşuyor. Kadın takımımız Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de gerçekleştirilecek olan Eurohockey Challenge lll’te Galler’in Gwent HC Kulübü, Hırvatistan’ın HK Zelina Kulübü, Polonya’nın KS Rogowo Kulübü, Fransa’nın Stade Francais Kulübü, Portekiz’in Grupo Desportivo do Viso Kulübü ve İsviçre’nin SLF Mesaicos Kulübüyle karşılaşacaktır. Slovenya’nın Predanovci kentinde gerçekleştirilecek olan Erkekler Açık Alan Eurohockey Challenge ll’de ise takımımız İsviçre’nin Nacka LHK Kulübü, Danimarka’nın Copenhagen HC Kulübü, Macaristan’ın Soroksari Kulübü, Bulgaristan’ın Akademik Plus Sofia Kulübü, Litvanya’nın Ardas Rudamina Kulübü, Ukrayna’nın HC PKStart Zytomyrskyi Kulübü ve Slovenya’nın HK Triglav Predanovci kulüpleriyle karşılaşacaklardır. Bütün şampiyonalara yönelik hazırlıklarımız sürmektedir. Temennimiz dört ayrı kupayı da ülkemize kazandırmak” diye konuştu.

