Suriye sınırında görevli memurlara moral ziyareti

MemurSen ve SağlıkSen Gaziantep Şubesi tarafından Suriye sınırında görev yapan sağlık personelleri, askerler ve diğer kamu çalışanlarına moral ziyaretinde bulunuldu.

Türk ordusunun güney sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı harekatı devam ederken MemurSen Gaziantep İl Başkanlığı ve SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanlığı tarafından Karkamış sınır kapısında görev yapan sağlık çalışanları, askerler ve diğer kamu görevlilerine yönelik moral ziyareti gerçekleştirildi.

MemurSen ve SağlıkSen yöneticileri, Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı’yı da Gümrük Kapısı’ndaki makamında ziyaret ederek, genel durum hakkında bilgi aldı. Kaymakam Emin Bağlı, MemurSen ve SağlıkSen yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın böyle bir ortamda bizleri ziyaret ederek moral vermelerini önemsiyoruz” dedi.

MemurSen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök ile SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sınırda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, baklava ikramında bulundular. MemurSen İl Başkanı Ahmet Gök, sınırdaki kamu görevlileri ve askerleri ziyaretinde, “Bizler de ihtiyaç duyulduğu her an cephede sizlerle savaşmak için hazırız” şeklinde konuştu.

SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı da sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Hepinizden Allah razı olsun. Söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır. Şanlı ordumuz Suriye’de destanlar yazarken, sizler de cephe gerisinde çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hiçbirinizin ayağına taş değmesin. Rabbim sizi korusun” diye konuştu.

GAZİANTEP 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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