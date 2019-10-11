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Gaziantep'de eğitimde başarı oyunla artacak "Okulda şenlik var" projesi 182 bin öğrenciye ulaştı

İHA

Gaziantep'te eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirdiği "Okulda Şenlik Var" projesinde 191 okul 181 bin 720 öğrenciye ulaşıldı.

Gaziantep'de eğitimde başarı oyunla artacak "Okulda şenlik var" projesi 182 bin öğrenciye ulaştı

Gaziantep'te eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirdiği “Okulda Şenlik Var” projesinde 191 okul 181 bin 720 öğrenciye ulaşıldı.
Kentte iki yıl önce uygulamaya alınan proje, 70 okulda 68 bin 510 öğrenciye, 2018’de 104 okul 95 bin 474 öğrenciye, 2019 ilk döneminde 17 okul 17 bin 736 öğrenciye ulaşmayı başardı. Proje çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Düztepe İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler okulun bahçesinde oyun oynadı, spor aktivitelerine katıldı.
"Başkan Fatma Şahin bu projeyi önemsiyor
Konuyla ilgili bilgiler veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ‘Çocuklar Gülsün’ diyerek başlattığı projelerden birisi de ‘Okulda Şenlik Var’ projesidir. Gençlik Spor Daire Başkanlığı olarak biz bir çocuğumuzun bile yüzünde tebessüm oluşturmak maksadıyla geçen yıl 170 bin çocuğumuza dokunduk. Bu rakam bugün, 181 bin 720’yi buldu. Çocuklarımız için ne yapsak az. Büyükşehir Belediyesi olarak okullara geliyoruz. Okullarda öğretmenlerimizle beraber hemen bir planlama yaparak, ekibimizle okulun için küçük bir alan oluşturuyoruz. Ve bu oyun alanında çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesini hedefliyoruz. Elbette Matematik, Hayat Bilgisi, Türkçe önemli. Ama bu çocuğumuzun da okul atmosferi içerisinde içindeki enerjiyi atacak alanlar olması gerek. Malumunuz burası ilkokul. Böyle etkinlik alanlarıyla çocuklarımıza ulaşırsak hem onların akademik başarısının hem de sosyal ve fiziksel başarılarının iyi noktaya geleceğinin kanaatindeyiz. Büyükşehir, Gaziantep’teki bütün çocuklara ulaşmak için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Şu anda 191’den fazla okula ulaştık. Başkanımız bu konularda bize ön veriyor” dedi.
"Çocuklar oynayarak öğreniyor"
Düztepe İlkokul Müdürü Ali Dağcı ise, “Okulumuzda şenlik var çocuklar çok mutlu. Ben bunun için başta büyükşehir başkanımız Fatma Şahin’e ve daire başkanımız Zekeriya Efiloğlu’na çok teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin okullarda sık sık yapılmasını istiyoruz. Çocuk demek oyun demek, oyun demek ise çocuğun başarısı demek. Bu çocuklar oyun temelli öğreniyor. Oyun temelli öğrenme, çocuklarda daha kalıcı oluyor. Öğrenme süreci kalıcı olunca başarımız artıyor. Artık sınıflarda klasik 40 dakika oturup ders yapma dönemi bitti. Bizle olan dersleri de oyun temelli yaşayarak öğrenme metoduyla tüm çocukların eğitim sürecini takip ediyoruz. Bu tür etkinliklerle de çocuğun hayata, okula, olumlu anlamda bakmasına katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.
Projeyle, okul bahçelerinde kurulan oyun alanlarında mini voleybol, mini futbol ve geleneksel çocuk oyunlarıyla birçok farklı etkinliklerle çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatılacak. Kırsal kesimlerde spor yapma imkanı bulamayan çocukların mutlu olmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda; çocukların sporla eğlenerek öğrenmesi, ekip ruhuyla hareket etmesi, ruhsal ve fiziksel gelişimini arttırılmasıyla yetenekler keşfedilecek. Büyükşehir, projeyle 2019 yılı son döneminde 23 Eylül22 Kasım tarihleri arasında 31 okulda 35 bin öğrenciye ulaşmayı hedefine aldı.

GAZİANTEP

11 Ekim 2019 Cuma

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