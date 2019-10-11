Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 tutuklama

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 32 adres ve 5 araçta yapılan aramada 12 kilo esrar, 10,5 kilo eroin, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 110 uyuşturucu hap, 12 gram kokain ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 0710 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerine operasyon düzenleyen ekiplerin 32 adres ve 5 araçta yaptığı aramada, 12 kilo esrar, 10,5 kilo eroin, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 110 uyuşturucu hap, 12 gram kokain, 65 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 9'u aranan olmak üzere 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18´i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



GAZİANTEP 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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